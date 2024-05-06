台大國際政經學院揭牌 蔡英文、蔡明忠等人親自出席

蔡英文總統、教育部長潘文忠、國發會主委龔明鑫、台大校長陳文章、台灣大哥大董事長蔡明忠等人上午出席國立台灣大學國際政經學院揭牌典禮及徐州路校區再造計畫啟動儀式，蔡英文總統致詞時表示，回憶學生時，教授曾說你們將來有機會成為總統，讓台下笑成一片，也提到大學時常常被老師要求去找同學蔡明忠回來上課。

台灣大學有鑑於國際地緣政治的重要性日增，基於頂尖大學的社會責任，並配合國家長期人才發展策略及因應產業界人才需求，特依據「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」設立「國際政經學院」，上午於台大徐州路校區舉辦揭牌典禮及徐州路校區再造啟動儀式。大力支持學院設立與運作的7家合作企業代表，包含富邦集團、國泰集團、敏盛醫療體系、國巨股份有限公司、華南商業銀行、永豐金控集團、台灣積體電路等代表出席。 蔡英文總統（左六）、台灣大哥大董事長蔡明忠（左五）、台大校長陳文章（右六）、國發會主委龔明鑫（右五）、教育部長潘文忠（右四）、華南金控董事長張雲鹏（右三）等人上午出席國立台灣大學國際政經學院揭牌典禮及徐州路校區再造計畫啟動儀式。記者蘇健忠／攝影 蔡英文總統上午出席國立台灣大學國際政經學院揭牌典禮及徐州路校區再造計畫啟動儀式，蔡英文總統致詞時表示，回憶大學時，教授曾說：你們將來有機會成為總統，讓台下笑成一片。記者蘇健忠／攝影