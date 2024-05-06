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提早放寒假！ 清大、陽明交大9月起全面實施16周學期新制

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
清華大學與陽明交大宣佈今年113學年度9月起全面實施16周的學期新制。記者黃羿馨／攝影
清華大學與陽明交大宣佈今年113學年度9月起全面實施16周的學期新制。記者黃羿馨／攝影

清華大學、陽明交大宣布，今年113學年度9月起全面實施16周的學期新制，今年也將提早放寒假。兩校表示，校內彈性課程學制已試行3年，且經校務會議通過、開公聽會，行事曆已報教育部核定。

在此之前，台大系統三校台大、台師大、台科大早在三月中旬宣布，將於今年12月23日起開始放寒假至明年2月14日。

清大、陽明交大都表示，今年9月起正式實施新制，兩校都是在今年12月23日提早放寒假，並可放到2025年2月14日情人節，全校在2月17日開學，寒假共有56天。

兩校表示，16+2彈性學制，即正式課程16周，另2周教授可自由進行線上或實體教學、校外參訪；學生在學習成績表現與成效，並未因減少2周的實體課程而退步。而且讓學期在聖誕節前夕結束，外籍生可以返家過節，也有利本國生出國交流、安排假期、接軌國際。

清華大學與陽明交大宣佈今年113學年度9月起全面實施16周的學期新制，將透過學期周數調整提供學生接軌國際及提升自主彈性學習能力。圖／報系資料照
清華大學與陽明交大宣佈今年113學年度9月起全面實施16周的學期新制，將透過學期周數調整提供學生接軌國際及提升自主彈性學習能力。圖／報系資料照

台大 寒假 陽明交大

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