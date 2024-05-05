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虞戡平獲原住民族一等獎章 東華大學授予名譽博士

中央社／ 花蓮縣5日電

原民會今天頒發「原住民族一等獎章」，表揚導演虞戡平長期深耕部落，為原民保存珍貴影像紀錄，是獲此獎項少數漢人；另外，東華大學授予虞戡平名譽社會科學博士學位。

虞戡平在頒獎儀式中逐位向他在部落中一起工作、生活的族人致謝，虞戡平說，從來沒想過會得到原民會獎項，突然獲此兩項殊榮，雖然平靜生活在短短時間內被打亂，仍非常感謝大家肯定。

原住民族委員會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod致詞表示，520將卸任，一定要在卸任前把一等獎章頒發給虞戡平；自己在1989年虞戡平拍攝電影「兩個油漆匠」時就與虞戡平結緣，此片穿梭在原運的現場紀錄，自己身影也在影片中呈現。

虞戡平現任東華大學原住民民族學院榮譽教授，自1983年迄今，為台灣原住民族影音紀錄及田野調查40餘年，持續進入阿美、排灣、布農、達悟、卑南與鄒族等原住民族部落，進行調查、訪談與拍攝工作，累積約3000多卷影像資料；這些珍貴影像紀錄已全數捐贈給「國家電影及視聽文化中心」典藏，並授權數位化使用，成為公共資產。

在台灣原住民族群尚未正名的時代，虞戡平即擔任國家劇院「台灣原住民樂舞系列－布農、阿美、卑南篇」總策劃（1983-2006年），將以原住民族歲時祭儀為核心的樂舞展演，帶進國家最高表演殿堂，提供社會大眾認識原住民族文化的豐富底蘊。

虞戡平進入部落拍攝田野，深度學習台灣原住民族豐富多元樣貌，犀利洞察到弱勢族群的社會困境，他所編導的公共電視紀錄片「部落的容顏」及「悠悠卑南情」獲得廣大迴響；紀錄片「我的部落我的歌—台灣原住民樂舞」，榮獲得休士頓影展表演藝術類銀牌獎及美國電影及錄影帶影展佳作；持續在製作中的「Ladan家族的流離世紀」，則陳述著部落祭儀與家族傳承的社會政治面向。

虞戡平長期從事電影電視及紀錄片編導及製作，電影作品曾獲金馬獎提名，多部紀錄片曾贏得國內外影展肯定；更重要的是，他長期投入原住民族影像與電視人才培育，儲備原住民族媒體人力，透過培育部落文化記錄的優秀人才，對族群發聲與媒體近用權的貢獻良多。

國立東華大學原住民民族學院長石忠山說明，依學位授予法規定，由原住民民族學院推薦，並經學位審查委員會審議通過，授予虞戡平社會科學博士學位，校長徐輝明撥穗完成儀式；總統府資政孫大川、監察委員浦忠成、無黨籍立委高金素梅、導演吳念真等人均到場祝賀。

原住民 紀錄片 電影

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