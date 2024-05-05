快訊

影／暴雨狂炸！珠海中山大學附屬第五醫院出現巨大瀑布

影／密集恐懼慎入！ 鳥嘴潭1夜狂逮上萬隻海蟾蜍

紀念五四運動 管中閔曬北京大學照：不是去兼課哦

北市誠正國中減班 汐止白雲小學畢業生憂遭拒收

中央社／ 新北5日電
受到花蓮0403強震影響，北市誠正國中將進行校舍改建，汐止白雲小學畢業生過去可跨區就讀，今年因誠正國中減班，有家長擔心子女遭拒收。新北教育局表示，目前和北市協調中。小學教室示意圖／路透
受到花蓮0403強震影響，北市誠正國中將進行校舍改建，汐止白雲小學畢業生過去可跨區就讀，今年因誠正國中減班，有家長擔心子女遭拒收。新北教育局表示，目前和北市協調中。小學教室示意圖／路透

受到花蓮0403強震影響，北市誠正國中將進行校舍改建，汐止白雲小學畢業生過去可跨區就讀，今年因誠正國中減班，有家長擔心子女遭拒收。新北教育局表示，目前和北市協調中。

台北市南港區中央研究院和鄰近的新北市汐止地區，過去是雙北自由學區，汐止白雲國小畢業生多會就近選擇就讀台北市的誠正國中。

國民黨新北市議員白珮茹表示，因誠正國中校舍可能受地震影響，近期通知將改建減班，新北市白雲國小畢業生可能因遭拒收而面臨無校可讀的問題。

白雲國小校長洪國維今天對中央社記者表示，台北市過去和台北縣（新北市前身）有簽訂所謂「雙城協定」，也就是台北市舊莊、胡適國小和新北市白雲國小為自由學區，學區內民眾可自由選讀國小，因此，區內最近的誠正國中就成為主要升學就讀學校。

他表示，各國小就有雙北民眾就讀，而白雲小學也有約3成學生來自北市，其中不乏中研院教職員子女，但因誠正國中校舍要改建會先收基本學區內學生，因此，確實有部分畢業生會受到影響。

他表示，白雲小學也是汐止區青山國中小的學區，由於青山國中小也是滿額學校，申請入學期限到5月8日截止，因此，有部分家長格外著急。

教育局表示，上週已和北市協調，目前仍待進一步協調。

小學 汐止

延伸閱讀

花蓮震後頻下磁磚雨 北市：黃、紅單建物祭罰則

廢棄櫥櫃發現5萬元紅包 北市清潔隊員循線找回失主

403震後房屋磁磚如雨下 北市建物安全評估：暴增2017件

柯文哲公開透明破功？北市產發局證實：北士科14場會議全沒錄音

相關新聞

紀念五四運動 管中閔曬北京大學照：不是去兼課哦

台大前校長管中閔在臉書發文，紀念五四運動105周年。他表示，2018年5月4日一批台大師生發起了「新五四運動」，抗議當時...

特教巡輔老師稀缺 每天交通補助200元比外送還少

台中6歲以下特教生有3000多人，10年增1倍，市議員陳文政指出，教師交通補助每所100元，一天上限200元，11年未調...

新北高中教師聯合甄選開缺116人 吸引4154人報考、錄取率2.8%

新北市今辦公立高中113學年度教師聯合甄選初試，今年開缺116名，較去年增31名，共吸引4154人報名，錄取率約2.8%...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

樂齡揪團學馬戲重拾童心 北藝中心推青銀好時光工作坊

為樂齡族群打開藝術的大門，台北表演藝術中心今年續推《齡／時差—青銀好時光工作坊》，並將工作坊從單堂升級為連續4周的系列課...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。