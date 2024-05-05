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紀念五四運動 管中閔曬北京大學照：不是去兼課哦

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
管中閔之前在北京大學校園內蔡元培先生塑像前留影；他打趣，是與管院老師一起參加兩校的學術活動，「不是去兼課哦」。圖／取自管中閔臉書
管中閔之前在北京大學校園內蔡元培先生塑像前留影；他打趣，是與管院老師一起參加兩校的學術活動，「不是去兼課哦」。圖／取自管中閔臉書

台大前校長管中閔在臉書發文，紀念五四運動105周年。他表示，2018年5月4日一批台大師生發起了「新五四運動」，抗議當時的教育部對台大校長遴選結果的打壓。若非去年他們出版《大學的脊梁》，詳細描述當年遴選事件的始末與其中各種政治干預與波折，時隔6年，可能多數人也就忘記了此事，以及那場新五四運動。

管中閔表示，五四運動的故事在台灣曾被廣泛傳頌，一些媒體和學術文化單位也會積極辦理紀念活動。但這樣的熱情近20年來已經消退；如今知道五四運動的人已經顯著減少，能說得出來1919巴黎和會到後來五四及其後的遊行抗議的人當然就更是鳳毛麟角了。歷史就是這樣慢慢淡忘在人們的記憶裡。

管中閔並提及卡管案，他表示，2018年5月4日由台大師生發起的「新五四運動」，抗議當時台大校長遴選結果遭教育部打壓。如果不是他們去年出版《大學的脊梁》一書，記錄遴選事件的始末，以及各種政治干預與波折。過了6年的現在，可能多數人忘記此事，以及那場新五四運動。

管中閔分享兩張照片，其中1張是他月前在北京大學校園內蔡元培先生塑像前留影；他打趣，是與管院老師一起參加兩校的學術活動，「不是去兼課哦」。另1張照片是當年發起新五四運動的台大老師和校友，一起在傅鐘前重聚並留影紀念。

2018年發起新五四運動的台大老師和校友，和管中閔一起在傅鐘前重聚並留影紀念。圖／取自管中閔臉書
2018年發起新五四運動的台大老師和校友，和管中閔一起在傅鐘前重聚並留影紀念。圖／取自管中閔臉書

五四運動 台大 管中閔

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