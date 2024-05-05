特教巡輔老師稀缺 每天交通補助200元比外送還少

台中6歲以下特教生有3000多人，10年增1倍，市議員陳文政指出，教師交通補助每所100元，一天上限200元，11年未調整，有時連停車費都不夠，「比做外送更差」。另人力不足，有家長反映臨時取消巡撫輔課程，家長與園所都感無奈。

教育局指出，0到6歲是特教早療的黃金期，對學前特教須特別重視。每年盤點各行政區特教師生比例，除招聘合格教師，也由學校聘任代理、代課教師補充人力。有關交通費調整，研議中。

台中市議員陳文政表示，2020年起台中6歲以下特教學生超過3000人，比10年多一倍。巡撫老師不但負擔過重，交通費補助11年來也未調整，現況是人力稀缺、資源排擠的狀況。

陳文政表示，近幾年學前特教學生數大增，多是生理機能正常，但有情緒、社教、語言遲緩等問題的孩子；要幫助這類的幼兒需仰賴特教老師到各幼兒園進行「巡迴輔導」，指導第一線幼兒園教師教學方法，協助校方與家長為孩子量身打造訓練計畫。

陳文政說，現行巡輔老師交通補助規定，每天最高上限僅有200元，「200元可能連停車費都付不出來」，這樣的補貼，連做外送都領得比較多。

陳文政指出，根據教育局統計，台中僅有107名巡輔老師，要面對3000發展遲緩的幼兒，等於每名老師至少要幫助20名以上的幼兒，巡輔老師要到不同幼兒園進班輔導，帶一個孩子已不容易，更何況要帶特殊需求的幼童。

陳文政強調，學前特教需求每年都在增長，但巡撫教師的人力、待遇，卻沒有與時俱進，特教專業人才不足，有家長反映，孩子仍在訓練階段，卻接獲巡輔取消通知，讓家長和幼兒園都錯愕與無助。

陳文政表示，醫界公認6歲以下是發展遲緩的黃金治療期，把學前特教做好，同時也為後續國小、國高中特教資源進行減壓，呼籲教育局應更重視學前特教資源不足的問題。

教育局表示，除了幼兒園所安排特教老師，另辦理學前特教諮詢服務據點，針對2歲以上未入幼兒園就讀或未接受機構日托服務的特殊教育需求幼兒及其家長，媒合特教人員協助。