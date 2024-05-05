影／「台灣樂旗大獎賽」疫後新賽事促國內發展 建中衛冕雙獎

台灣樂旗隊精湛演出的視聽覺饗宴，在少子化、疫情衝擊之下，近年發展愈發不易，除了教育部所辦的全國學生音樂比賽，民間也發起一個專屬台灣學校樂旗隊的新賽事「台灣樂旗大獎賽」，今年邁入第2屆，建中樂旗隊拿下金賞、總冠軍二連霸，主辦單位期盼大獎賽能成常態性活動，繼續辦下去。

台灣行進與表演藝術協會成立於2022年，集結具備樂旗隊、表演藝術經驗等眾人力量，盼在疫情過後，繼續推動台灣樂旗隊發展，因此2023年舉辦首屆專為台灣學校樂旗隊設立的「台灣樂旗大獎」，引進國際標準的賽制、評審與規劃，希望國內樂旗隊學弟妹不受限疫情，甚至出國龐大經費考量，也能享受國際賽事體驗。

協會理事長黃源傑坦言，樂旗隊需投入大量時間、人力去練習，全台過往曾有20多校參與，隨著少子化、疫情衝擊，台灣樂旗隊近年發展愈來愈困難，就他所知，已有4校收掉，如今固定參加相當賽事只剩10來隊。

黃源傑期盼大獎賽能成常態性活動，但不諱言，樂旗隊成員多為國二生或高二生，下學期會有3月全國學生音樂比賽、段考，時間較為滿檔，如今新賽事出現，「參賽者要在原計劃再安排一個活動，確實比較顧慮」。另外，比賽場地租借要找到如桃園巨蛋等腹地夠大且檔期配合的室內場地，更是一大考驗。

今年邁入第2屆的大獎賽4月28日在苗栗縣立體育場登場，原有4支隊伍參賽，其中竹光國中樂旗隊因天候取消，整體較首屆5隊略減至3隊，包含建國中學樂旗隊、北一女中樂旗隊、曉明女中管旗隊。

大獎賽三大項目評分為整體效果、音樂、視覺，並區分編排設計、執行成果，邀請Drum Corps Japan評審委員會顧問大川勝己、馬來西亞行進藝術協會主席Jimmy Wong等人組成評審團講評。

建中樂旗隊連續2屆榮獲金賞、總冠軍，室外教練林義淳分享，大家去年去年9月開始練習這套曲目，一路參加許多演出、比賽，此次參賽成員有4位高三生，可說是現有成員「最後一舞」，因此賽前也勉勵不留遺憾。比賽當天早上，苗栗下雨，還一度擔心能否如期參賽，好在老天賞臉出太陽，最後榮幸獲評審讚賞、拿下好成績。