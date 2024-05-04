找嘸人…有園所拜託工友支援

課後留園人力難尋，特教助理員更難找，各家園所為此焦頭爛額，有園所拜託廚工、工友取得特教助理員資格，才有合格人力可協助顧孩，也有幼教師提到，課後留園不只特教助理員難覓，就連一般的支援人力都很難找，大家從早上七時卅分、八時開始到園所上班，持續到晚間六、七時，每周有多天要加班，幾乎身心俱疲。

高雄市公幼陳老師表示，平日白天特教助理員，常都是家長或是愛心媽媽自發擔任，放學後他們也就跟著下班或帶孩子回家，課後照顧時段找不到特教助理員是各校長期以來心中的痛。

台中市一所公幼的吳老師表示，下班時段真的很難找到特教助理員，甚至該校最後只好拜託校內廚工或工友取得特教助理員資格，留下來幫忙。

台南市公幼楊老師表示，課後留園如果找不到特教助理員，就是由園內教保服務人員擔任，但是鐘點費也只有一八三元，而不是教師、教保員應有的四百元，且此種方式只有中大型園所才有多餘人力，小型園所仍是苦不堪言。

新北市教育產業工會理事長吳添寶表示，課後留園缺乏人力，大多都是請園內的老師、教保員輪流加班，但老師們也有自己的家庭、小孩要顧，等於是要求老師放著自己的孩子不管，持續過勞加班，政府帶頭鼓勵將親職外包，將衍伸許多教育問題。