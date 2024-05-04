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公幼課後留園 低薪難徵特教助理員
為協助家長托育，教育部今年二月起，推公立幼兒園平價課後留園，然而全國教育產業總工會表示，政府把平價課後留園當政績，但事實上，不僅課後留園教保人力難尋，甚至身心障礙幼兒雖然有免費延托，卻因特教助理員時薪僅領基本工資一八三元，導致根本找不到人，大多只好由非特教專業師資協助保育，照顧品質堪慮。
國教署自今年二月起協助公立幼兒園開辦平日、寒暑假課後留園，平日課後延托時間可到晚間七時，延托一個小時卅五元。
寒暑假方面，過去有足夠人數才開課後留園，現在則不論參加人數多寡，家長僅需繳兩千元。
不過全國教育產業總工會理事長林碩杰表示，基層教師反映，平日下午四時到七時這個時段本來就很難找人，而且特教助理員時薪還只有基本工資（現行一八三元），根本沒有人想來，大部分教師對於延托時段品質及學生安全都深感憂心。
實際上，根據教育部規定，特教教師助理員鐘點費計算依照勞基法基本工資，由中央編列預算補助。林碩杰表示，過動、情緒障礙傾向或其他中重度特生需要個別照顧，由於一位老師無法同時照顧特生和一般生，一定要申請課後特教助理員，強烈建議教育部提高特教助理員時薪，至少比照教保員四百元，才有誘因。
教育部表示，正研訂補助直轄市、縣市政府及教育部主管高中以下學校、幼兒園進用特教學生助理人員作業要點，針對時薪制助理員若服務時數達一定時數以上且完成在職訓練者，每小時基本工資得加計百分之五至百分之廿晉薪。
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