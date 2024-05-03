草案放行惡校長回任教師 教團批：不適任仍擁免死金牌

教育部4月11日預告「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」草案，但全國教師工會總聯合會今天召開記者會，曾有國小校長因犯4起酒駕，被判刑入監服刑，另有國小校長因詐欺取財判刑8個月，上述樣態若為教師都會遭到解聘，但校長卻能回任教師，形同給予「免死金牌」。

全教總理事長侯俊良列舉數起不合理案例，他指出，如民國102年，嘉義縣某國小校長連犯4次酒駕因此入監服刑，被解除校長職務後，竟能回任教師；再者，109年也有特教學校校長情緒管理不當，解任後卻調至另一所學校擔任教師，在新學校還享有獨立辦公室，免和師生接觸。

根據教育部草案，將公立國中小不適任校長處理機制分成兩軌，一是違反《教育人員任用條例》第31條所定消極條件，校長已不適合擔任教育人員，可由主管機關予以解聘；二則是校長不適合擔任校長職務，但仍可繼任擔任教育人員，通常可回任教師。

侯俊良指出，多數縣市也多會分成兩階段處理，縣市政府先將校長解職回任教師，若仍不適合擔任教育人員，再送學校教評會處理。如此一來，等同校長將有兩次資格審議機會，擁有免死金牌。

為此，全教總主張，目前的立法思維僅是遷就現況、方便主管機關實務操作，但不適任校長就是不適任教育人員，既然是不適任教育人員，則就不應繼續擔任教師。呼籲不適任校長草案應回歸國民教育法第18條第2項規定，公立學校現職校長，經主管機關審查認定具教師法、教育人員任用條例所定解聘或不續聘之情事者，不得回任。

立委范雲也表示，教育部預告的不適任辦法草案七零八落，僅以國民教育法為修正法源，造成不適任校長樣態不完整、調查期間無法暫予停聘只能暫調、高中校長無法適用，甚至受害教師和學生在處理機制中，無法直接獲得調查報告或對校長懲處結果提出救濟。

范雲說，不適任校長影響全校教職員工和學生，制定相關辦法時務必考慮到受害師生的救濟權利，才能真正還給校園師生安全的環境。

教育部對此表示，草案依「教育人員任用條例」等規定，讓主管機關依不適任情形嚴重程度處理，最嚴重可解除職務且終身不能聘任為教育人員，其次則是管制1到4年不能聘任。情節較輕微者，才會由主管機關作成回任教師或改任其他職務。草案預告後預計於5月10日發布，高級中等學校校長也準用相同機制處理。期待能建置完善受理、調查、審議機制。