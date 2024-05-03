公開墓園生活日常 守墓人紀錄巴黎最夯公墓面貌

2020年巴黎拉雪茲神父公墓守墓人在墓園遇到一隻狐狸，這場美麗奇遇隨照片意外爆紅，促成「巴黎墓園的祕密生活」一書誕生，揭開墓園鮮為人知的面相，期待改變外界看待墳墓與死亡的眼光。

「巴黎墓園的祕密生活」作者加洛（Benoit Gallot）的父母與祖父母皆從事殯葬業，他大學修習法律，自2006年以來一直在巴黎市公墓部門工作，因而獲得殯葬法方面專業知識。2018年起擔任拉雪茲神父公墓（Pere-Lachaise）的管理人。

位於法國巴黎的拉雪茲神父公墓占地逾40公頃，是巴黎市內最大的綠地，更被視為是「喪葬界的迪士尼樂園」，園內多達7萬座墳墓且名人濟濟：舉凡「快樂王子與其他故事」作家王爾德、鋼琴家蕭邦、「唐璜」作家莫里哀等都在此長眠。

墓園中也不是只有逝者，積木文化書訊分享，作者加洛與其妻小就住在墓園裡的宿舍，每日晨昏走過錯綜交雜的巷弄，長久下來不僅讓他對千百棵不同品種的婆娑樹木如數家珍，甚至能辨識築巢在此的60多種鳥類。

守墓人這份加洛口中「不尋常」的工作，卻在不知不覺中形塑了他的日常，更感動分享：「我喜歡墓園，因為我深信它們大多不是悲傷或陰森之地，而是能撫慰人心的地方。」

獨立編輯、有聲書朗讀者郭羽漫推薦分享，書中除能得知這座存在超過2百年的墓園，如何接收「新住戶」外，還帶讀者認識墓園裡的其他職業角色，包含從租期到撿骨挖墳都給問的葬儀接待員、守護林地健康的伐木工人、常常要維持奇怪姿勢，還不能寫錯字的墓碑雕刻師等，少了任何一人，墓園的工作版圖就不會完整。

郭羽漫表示，漫步各墓區的過程中，各式獨特的墓誌銘也值得一看。在「時間流逝，記憶永存」千遍一律的公版句子外，還有不少拿自己開地獄玩笑的內容，好比一名母親在早逝兒子墓前刻上「去你媽的」，完全能感受到嬉鬧背後的傷痛；手風琴家普里瓦特的墓碑則寫著「這裡躺著一個硬漢」，展現黑色幽默。

郭羽漫認為，死亡終究是每個人都會遇到的事。守墓人加洛寫下這本書，不只展現守墓人職業或為墓園做精彩導覽，而是巧妙串聯生者與逝者、遺屬與訪客、人類與自然等微型社會，帶讀者挖掘死亡之地的不同想像，反芻活著的種種想望。