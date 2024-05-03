教團批公幼課後延托當政績沒配套 特教助理員時薪183元沒人來

全國教育產業總工會今天表示，教育部、各縣市把幼兒園課後延托當政績，但事實上，不僅課後留園教保人力難尋，甚至，身心障礙幼兒雖然有免費托育，但實際上卻幾乎找不到特教助理員，甚至有園所得拜託廚工、工友取得資格來幫忙，大多數則由非特教專業師資協助保育，照顧品質堪慮。

為提升公幼競爭力，協助家長托育，教育部國教署自今年2月起協助公立幼兒園開辦平日、寒暑假課後留園，平日課後延托時間可以到晚間6時，甚至晚間7時，延托1個小時35元，收費平價。

寒暑假方面，過去有足夠人數才開課後留園，現在則不論參加人數多寡，家長都繳一樣費用，跟過去動輒超過萬元相比，家長只要繳2000元。

教育部推出平價課後留園措施，但因缺人力配套，一上路就備受質疑。全國教育產業總工會理事長林碩杰表示，基層教師反應，平日下午4點到7點這個時段本來就很難找人，而且特教助理員時薪還只有基本工資183元，根本沒有人想來，大部分教師對於延托時段品質及學生安全都深感憂心。

林碩杰表示，過動、情緒障礙傾向或其他中重度特生需要個別照顧，由於一名老師無法同時照顧特生和一般生，所以一定要申請課後特教助理員。

新北市教育產業工會理事長吳添寶表示，據他了解，因為現在課後留園幾乎找不到特教助理員，因此都是由非特教專業的園內老師協助照顧。

高雄市陳老師表示，平日白天特教助理員，常常都是家長或是愛心媽媽自發擔任，放學時間他們也就跟著下班或帶孩子回家，課後照顧時段找不到特教助理員，是各校長期以來心中的痛，尤其下班時段時薪只有基本工資183元，更不可能有人來。

台中市吳老師表示，下班時段真的很難找到特教助理員，甚至該校最後拜託校內廚工或工友，經過特殊教育助理人員職前36小時研習及9小時特殊教育知能研習，才取得資格，但也是經過千拜託萬拜託，才願意留下，因為時薪183元實在很低。

台南市楊老師表示，如果找不到下班時段的特教助理員，就是由園內教保服務人員擔任，但是鐘點費也只有183元，而不是教師、教保員應有的400元，而且此種方式只有中大型園所才有多餘人力，小型園所仍是苦不堪言。

林碩杰表示，強烈建議教育部提高特教助理員時薪，除解決燃眉之急外，亦應有各項配套措施，確保延托時段之照顧品質及學生之人身安全。