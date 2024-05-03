偏鄉師久任獎金 遭疑變久等獎金

「偏遠地區學校教育發展條例」上路六年，立委昨在立法院教育及文化委員會上，仍提到偏鄉教師流動率高、誘因不足以及行政負擔大等問題，更質疑偏鄉條例提供的教師久任獎金成「久等獎金」，第一批獎金到二○二五年才會發放，建議教育部可提出彈性作法，提早發放獎金。

對此，教育部表示，支援教師的措施可以再做滾動式檢討，行政工作則會透過區域資源中心協助減量。

聯合報去年九月與願景工程基金會合作，推出「偏鄉教改難」系列報導，點出偏鄉條例上路六年，卻仍無法解決師資穩定性、行政減量、教師待遇等問題，教育部也承諾將檢討。

立委柯志恩指出，偏鄉孩子經常不知道老師何時會離開，雖然偏鄉教師流動率已下降，其中國小百分之一點二一，國中百分之一點二一，但與全國的百分之一點○六及○點七相比，仍有很大進步空間。

立委郭昱晴表示，在服務學校距離公車站卅五公里以上的情況下，正式老師第一年的偏鄉加給僅六一八○元。立委洪孟楷也說，久任獎金成「久等獎金」，第一批獎金到二○二五年才會發放，且服務八年的教師僅能拿七萬元獎金，平均一個月不到八百元。

立委吳沛憶則點出偏鄉行政負擔大的問題，有學校老師需兼任教務、學務、輔導主任，甚至是工友，呼籲應精簡行政編制，減輕小校行政負擔。

偏遠地區學校教育發展條例提供由主管機關「公開甄選」進用的偏遠地區代理教師，受補助參加師資職前教育課程，但立委發現，偏遠地區學校「自辦甄選」進用的代理教師並不適用，呼籲為了提升專業合格師資素質，也應納入補助。

教育部長潘文忠表示，鼓勵偏鄉老師本來就是偏鄉條例的重點，支援教師的措施、久任獎金發放的方式確實可以再做滾動式檢討。下學年前也會增置區域資源中心人力，協助行政工作減量。

教育部回應，根據統計，目前活躍儲備教師數為二點九萬多人，因少子女化衝擊，至一一七年僅需增加至多約七六六名國小教師、一一二名特教教師，至於自辦甄選進用的代理教師，推估約四七○五人，如果全部納入公費補助對象，將對現有儲備師資人數造成衝擊，將持續蒐集偏遠地區學校建議，完善代理教師進修制度。