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教部預告校長不適任處理辦法 訂全國一致標準

中央社／ 台北2日電

教育部近期預告國中小校長不適任事實調查處理辦法草案，訂定全國一致的處理標準，包括要求主管機關設置審議會，接獲檢舉2個工作日內交付審查小組，之後20日內決定是否受理。

教育部於4月11日預告「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」草案（以下簡稱草案），針對校長涉及性侵、貪污瀆職、嚴重霸凌，以及經醫師判定有精神病等不適任情況，訂定全國統一的處理標準。

草案明定由主管機關設置「校長事件審議會」來處理上述不適任案件，委員7到15人，任期2年，須包含校長、教師、家長、私校團體代表，以及法律、教育學者專家。

主管機關接獲檢舉或知悉校長疑似有不適任情形，須在2個工作日交由審查小組審查，並在20日內以書面通知檢舉人是否受理。

全國中小學校長協會理事長張信務接受中央社電訪表示，過去沒有全國一致的規範，各縣市處理的機制不一，曾出現教育局一接到檢舉，就把校長調職的情形。上述草案正式發布施行後，可讓各縣市、學校更於法有據，也避免校長蒙受冤屈。

張信務表示，要培養一個校長非常不容易，但要毀掉一個校長很簡單。藉由建立不適任機制公平、公正的調查，並提供後續申訴管道，有助於鼓勵優秀教育人員擔任校長，進而讓校務經營更為穩定。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，「不適任教師」處理機制早就推動多年，「不適任校長」的立法卻拖拖拉拉，教育部應盡快完成立法。

侯俊良表示，過去曾有校長被認定不適任，卻還能回任一般教師。他認為，如果是涉及性平事件等不適任情形，應一體適用不適任教師的處理方式，直接解聘、停聘，如果還能「回任」，形同擁有一道「免死金牌」。

主管 全國教師工會總聯合會 教育部

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