台北文學季「編輯招募中」特展 探索雜誌社會影響力

台北文學季特展「編輯招募中」，邀民眾成為編輯的一員，深入了解雜誌對社會的影響力，今天在台北剝皮寮歷史街區舉行宣告記者會。

台北市文化局長蔡詩萍致詞表示，編輯的專業訓練，使編輯人具備思索、決策及展覽能力，並持續透過雜誌的編排、策畫呈現出當代的重要議題，文化局將持續支持藝文出版、印刷等文化事業。

總策畫「文訊」雜誌社長封德屏致詞表示，辦雜誌是艱鉅的文化挑戰，「文訊」雜誌出版41年，歷經出版產業不斷轉型，仍堅守崗位，她認為雜誌出版必須與時俱進，才能持續發揮影響力。

國家文藝獎得主莊靈回顧60年代的發展歷史，他以自己當年投入的「劇場」雜誌為例表示，當時社會條件並不完備，團隊人員組成多數由國立藝專或電影公司出身，雖然短短兩年出刊9期，卻對後輩藝文工作者產生深遠影響，也是自己與同輩人所始料未及的。

「編輯招募中」特展中，將展場化身為編輯的職涯訓練與認識場所，並規劃4大展區，從「選」擇命定的「編輯格」，到「巡」視前輩成果的「議視潮」，再看當代媒體人拆「解」的「雜誌術」，最後到眾生「喧」譁對話的「當代聲」。

同時展出見證台灣發展關鍵時刻的5種重要刊物，包括「劇場」、「漢聲」、「人間」、「島嶼邊緣」、「騷動」，重新思考作為一名編輯該如何引領時代。

台北文學季「編輯招募中」特展將從4日起至26日，於萬華剝皮寮歷史街區展出。