立委質疑偏遠學校有「總量管制」 教部承諾增彈性

國民黨立委葉元之今天指出，偏遠學校疑有「總量管制」，導致縣市評定時左右為難，有些明明是偏遠的學校卻無法被認定。教育部長潘文忠承諾會增加彈性，並提供學校申訴機制。

立法院教育及文化委員會今天邀請潘文忠報告「偏遠地區學校教育發展條例施行迄今之成效及檢討」專題報告。

中國國民黨籍立委葉元之指出，被認定是「偏遠學校」，可以獲得比較多的補助，但教育部對各縣市設有總量管制，很多學校明明很偏遠，就是沒辦法被認定為「偏遠學校」，導致學生權益受損。

葉元之以新北市淡水區為例，有人口非常集中的市區，但也有遠離市區的學校，但在教育部的「偏遠地區學校分級及認定標準」下屬同一行政區，相關指標係數都一模一樣，並不公平。他希望教育部取消總額，讓地方政府自行認定。

對此，國民及學前教育署長彭富源表示，確實會提供各縣市一個參考數額，但也會有彈性。教育部長潘文忠承諾會再增加認定彈性，後續也會開放學校申訴機制，如果主管機關斟酌覺得合理可列入偏遠學校，就會直接增列，不會要求縣市要剔除其他學校。

另外，葉元之提到，勞動節許多教師仍不能放假，即便是代理教師，也應得到補假或加班費。潘文忠表示，行政院已徵詢各部會，教育部表達希望老師可以放假的態度，行政院目前正朝全國勞動節放假研議，只是今年時程來不及。