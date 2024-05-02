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無獨有偶「自私的巨人」赴美巡演 開口講英文

中央社／ 台北2日電

文化部駐美國代表處台灣書院聯合駐洛杉磯辦事處台灣書院、駐休士頓辦事處台灣書院，邀請無獨有偶工作室劇團帶去「自私的巨人」赴美巡演，這次推出英語版，並以工作坊介紹台灣偶戲。

文化部今天發布新聞稿表示，「自私的巨人」為無獨有偶工作室劇團與衛武營國家藝術文化中心共同製作，劇本改編自英國文豪王爾德（Oscar Wilde）同名經典童話，講述巨人從自私轉變為慷慨、最終在上帝指引下進入天堂的歷程，2022年首演，2023年再推「台語版」巡迴，今年則將推出「英文版」。

無獨有偶工作室劇團成立於1999年，團隊秉持「萬物皆為傀儡」的理念，致力於創造具挑戰及創新、觸動人心的木偶藝術，創團至今已推出超過50部原創作品，在本土內容及跨文化偶戲藝術之間，開創出台灣當代偶戲新風格。

巡演將從美國西岸起跑，5月11、14日在西雅圖「綠河學院」（Green River College）揭開序幕，5月24至26日前往亞特蘭大「偶戲藝術中心」（TheCenter for Puppetry Art Center）演出，6月1至2日則在休士頓「亞洲協會德州中心」（Asia Society TexasCenter）畫下巡演句點。

美國

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