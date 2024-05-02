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當冥婚碰上老外 舞台劇「把我娶回家」笑中帶淚

中央社／ 台北2日電

當冥婚碰上老外會發生什麼事，舞台劇「把我娶回家」今天舉辦彩排記者會，笑談又喪又喜的弔詭情節，期待充滿荒謬元素的情節讓民眾大笑外，也感受對生者與死者的關懷。

「把我娶回家」源起自春河劇團團長郎祖筠與她的外國先生，兩人有次聊到：「如果一個外國人撿到冥婚紅包會發生什麼事？」郎祖筠便有了故事構想，一個外國人因緣際會撿到紅包，在東西方不同文化背景下，不同信仰與價值觀的激烈碰撞，產生出許多趣味橫生的「文化衝突」。

全劇由首次挑戰舞台劇的法籍藝人法比歐主演，扮演一名隻身旅行的老外，因撿到路邊紅包，而被要求和頗負盛名的老茶行寶貝孫女冥婚。

法比歐今天受訪分享，外國人都知道台灣人很熱情友善，農曆過年時也曾被告知「地上的紅包」不能亂撿，「會娶到鬼新娘」。不過被問及若真的撿到紅包要冥婚，法比歐現場直呼，「我真的會怕」，雖然不相信，但會一直想，他還是希望不要碰到。

郭子乾則是繼台劇「茶金」後再次扮演茶行老闆，劇中卻遭遇兒子、孫女意外過世，讓他封閉自己、內心滿是自責與悔恨。

王琄飾演郭子乾的另一半、茶行老闆娘，除了常有老夫老妻的拌嘴外，她同樣懷著愧疚心，想完成孫女心願，積極促成冥婚進行，後來發現過世的孫女與還活著的女兒（楊千霈飾）好像喜歡上同一個人，「要成全誰變成一個矛盾的選擇」，成為故事有趣之處。

春河劇團「把我娶回家」由郭子乾、王琄、楊千霈、法比歐與蕭志瑋主演，3日至5日將於台北城市舞台首演，緊接著在新竹縣文化局演藝廳、台中國家歌劇院大劇院、高雄衛武營國家戲劇院、桃園展演中心演藝廳、台南文化中心演藝廳、雲林表演廳巡迴演出。

外國人 紅包 舞台

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