文化部攜手誠品 台灣作家赴馬來西亞暢談文學與生活

華文作品在馬來西亞有一定的讀者，台灣作家在當地同樣深受歡迎，本週起包括劉克襄、馬世芳、朱宥勳、馬翊航等4名作家赴馬演講，暢談文學與生活。

根據文化部今天發布新聞稿，為加深台灣與大馬華語社群的連結，文化部駐馬來西亞代表處文化組與誠品吉隆坡宣布共同策劃推出「台灣文學系列講座」，將在5至6月期間舉行。

新聞稿指出，誠品生活2022年底於吉隆坡開設東南亞首家分店，選書呼應馬國多語閱讀生態，豐富多元的華語書籍及講座活動，讓書店迅速成為當地讀者必訪之地。

本次講座規畫兩方向，「品讀，暢談文學」面向文學愛好者和創作者，由朱宥勳和馬翊航分享台灣文學發展歷程與脈絡及創作經驗。

朱宥勳將於5月4日談近10年台灣小說的發展趨勢，隔日則與大馬作家龔萬輝對談彼此作品，分享創作心法；5月11日由卑南族作家馬翊航接棒，以「想像魚刺刺了一下」為題暢談自己投入族語寫作的觀察與啟發。

「淺談，紙上漫遊」則以生活議題，從土地、城市與飲食，邀請劉克襄和馬世芳，帶領讀者從文字中認識台灣的魅力。

劉克襄將於6月1日分享他數10年來走路與鐵道旅行心得；作家、廣播人馬世芳近期跨足飲食書寫，6月15日將談他「從吃好吃到寫好吃」的過程，16日則分享他的「文青告白」。