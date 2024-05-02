快訊

foodpanda「熊貓超市」5月底前終止服務！業者：已完成階段性任務

刑事局警政監遭約談！疑與博弈集團過從甚密 刑事局發聲了

高雄林園死亡車禍…女騎士命斷貨車輪下 驚悚畫面曝光

文化部攜手誠品 台灣作家赴馬來西亞暢談文學與生活

中央社／ 台北2日電

華文作品在馬來西亞有一定的讀者，台灣作家在當地同樣深受歡迎，本週起包括劉克襄、馬世芳、朱宥勳、馬翊航等4名作家赴馬演講，暢談文學與生活。

根據文化部今天發布新聞稿，為加深台灣與大馬華語社群的連結，文化部駐馬來西亞代表處文化組與誠品吉隆坡宣布共同策劃推出「台灣文學系列講座」，將在5至6月期間舉行。

新聞稿指出，誠品生活2022年底於吉隆坡開設東南亞首家分店，選書呼應馬國多語閱讀生態，豐富多元的華語書籍及講座活動，讓書店迅速成為當地讀者必訪之地。

本次講座規畫兩方向，「品讀，暢談文學」面向文學愛好者和創作者，由朱宥勳和馬翊航分享台灣文學發展歷程與脈絡及創作經驗。

朱宥勳將於5月4日談近10年台灣小說的發展趨勢，隔日則與大馬作家龔萬輝對談彼此作品，分享創作心法；5月11日由卑南族作家馬翊航接棒，以「想像魚刺刺了一下」為題暢談自己投入族語寫作的觀察與啟發。

「淺談，紙上漫遊」則以生活議題，從土地、城市與飲食，邀請劉克襄和馬世芳，帶領讀者從文字中認識台灣的魅力。

劉克襄將於6月1日分享他數10年來走路與鐵道旅行心得；作家、廣播人馬世芳近期跨足飲食書寫，6月15日將談他「從吃好吃到寫好吃」的過程，16日則分享他的「文青告白」。

劉克襄 朱宥勳 馬來西亞

延伸閱讀

立委爆黃牛專案黨產委員得標 文化部：打擊黃牛無關顏色

黃牛票依然猖獗？文化部：加價轉售累積罰款208萬

演唱會門票加價轉售 文化部裁罰金額逾200萬元

世紀鋼董事長賴文祥捐款850萬 充實嘉義中學文學氛圍

相關新聞

行政院通過捐款私校全額抵稅 教團籲加強監管：修法不能只修一半

為提高個人或營利事業大額捐款私校意願，教育部提出「私立學校法第62條」修正草案，透過興學基金會指定與非指定捐款予學校法人...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

代理教師救援偏鄉教育磨光熱情 誰來救這些老師轉正上岸？

全台目前有1206間偏鄉學校，長期存在「找嘸師」困境，每年大約有近5千名代理教師撐起偏鄉教育現場。其中有不少代理教師儘管「無證」，但他們帶著熱情、負起翻轉偏鄉孩童教育的重任，卻因勞動條件等困境，存在久任不易、流動率高等問題，也讓偏鄉師資難以永續穩定。「代理救偏鄉」已是偏鄉學校實境，但又有誰協助「代理轉正」？

政院通過私立學校法修法 透過興學基金會捐款可全列扣除額

行政院會今天通過教育部提出「私立學校法第62條」修正草案，透過興學基金會指定與非指定捐款予學校法人或學校者，可全數作為列...

陽明交大群聯大樓爭議延燒 林光華痛批校長帶頭炒地皮

陽明交大校方將在六家校區林家古蹟群旁供群聯電子蓋大樓引發師生反彈、連署抗議，林家後人、前新竹縣長林光華今也召開記者會，痛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。