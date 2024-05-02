光隆停招衝擊基隆4市立高中 謝國樑：教學差異化留學生

創校121年的基隆光隆家商因招生困難財務虧損，今年起決定停招，基隆教育界錯愕，因為少子化會考學生每年少約100到200人，基隆又約有三成學生外流到雙北，基隆4所市立高中也都面臨招生不足情況。市長謝國樑說，教學內容和特色要持續深化，加強品質增加教育的量能，持續和國外好的學術機構合作可增加差異化，把優秀的學生留在基隆。

光隆家商30多年來，學生人數從2千多名下降到目前的207名學生，學校昨天證實今年停招，教育部也已核准，光隆家商校長陳余各表示，停招除了少子化影響外，學生嚴重外流到雙北是重要原因。

基隆國中會考應考人數逐年下降，近5年從3066、2872、2832到去年的2701人，每年減約200人。基隆市目前有中山、暖暖、安樂、八斗4所市立高中，招生人數逐年減少，地方曾建議裁併或減班，市府表示，目前並無裁併計畫，朝發展特色教育，吸引在地及雙北優秀學生來就讀，且有不少成效。

謝國樑今天上午參加公車亭啟用典禮受訪說，他上任後最關注教育的量能，今年嘗試透過和美國加州大學柏克萊分校進行合作，可以把一些頂尖高中生留在基隆，明年度柏克萊還會辦第二期，預計加入社科類課程，市府會繼續跟國外好的學府來合作。

謝國樑表示，另外，在教學內容和特學特色上，還是要持續去深化，光隆這次停招提醒了基隆四所市立高中八斗、安樂、中山、暖暖，所面對的問題，要正本清源，教學方面一定要加強品質，增加教育的量能，他認為，持續和國外好的學術機構合作，可以增加基隆市高中的差異化。