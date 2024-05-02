影／獎懲準則變相廢除制服？ 潘文忠澄清：各校決定

教育部日前公布《國民小學及國民中學學生獎懲準則》，其中規定學校不得懲處違反服裝儀容規定的學生。國教行動聯盟質疑相關準則形同廢除制服。教育部長潘文忠今天強調，沒有要廢止制服，準則是延續民國109年規範，本就要求不能懲處，學校須由師生經民主程序律定。

教育部4月30日公布《國民小學及國民中學學生獎懲準則》，國教行動聯盟5月1日發布新聞稿，質疑準則第10條規定，學校對違反服裝儀容規定的學生「不得加以懲處」，形同變相廢除制服和服儀規定。潘文忠上午到立法院教育及文化委員會備詢前受訪強調，準則並非新的規定，而是延續109年8月頒布的《國民小學訂定學生服裝儀容規定之原則》及《國民中學訂定學生服裝儀容規定之原則》。