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影／獎懲準則變相廢除制服？ 潘文忠澄清：各校決定

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
教育部日前公布學生獎懲準則，遭教團質疑形同廢除制服。教育部長潘文忠今天強調，沒有要廢止制服，須由師生經民主程序律定。記者杜建重／攝影
教育部日前公布學生獎懲準則，遭教團質疑形同廢除制服。教育部長潘文忠今天強調，沒有要廢止制服，須由師生經民主程序律定。記者杜建重／攝影

教育部日前公布《國民小學及國民中學學生獎懲準則》，其中規定學校不得懲處違反服裝儀容規定的學生。國教行動聯盟質疑相關準則形同廢除制服。教育部長潘文忠今天強調，沒有要廢止制服，準則是延續民國109年規範，本就要求不能懲處，學校須由師生經民主程序律定。

教育部4月30日公布《國民小學及國民中學學生獎懲準則》，國教行動聯盟5月1日發布新聞稿，質疑準則第10條規定，學校對違反服裝儀容規定的學生「不得加以懲處」，形同變相廢除制服和服儀規定。潘文忠上午到立法院教育及文化委員會備詢前受訪強調，準則並非新的規定，而是延續109年8月頒布的《國民小學訂定學生服裝儀容規定之原則》及《國民中學訂定學生服裝儀容規定之原則》。

潘文忠表示，希望服裝儀容是美感教育的一環，如果只是單用「不合服裝儀容規定」就做出獎懲，這是違背教育目的。過去曾發生天冷時學生只是加上外套就被懲處的情形，或者學校要求鞋子是白的，學生就用立可白塗掉鞋子上的黑線，應該讓師長對孩子進一步做輔導才是正確的方式。

教育部日前公布《國民小學及國民中學學生獎懲準則》，其中規定學校不得懲處違反服裝儀容規定的學生。教育部長潘文忠（中）在立法院說明相關準則。記者杜建重／攝影
教育部日前公布《國民小學及國民中學學生獎懲準則》，其中規定學校不得懲處違反服裝儀容規定的學生。教育部長潘文忠（中）在立法院說明相關準則。記者杜建重／攝影
潘文忠表示，希望服裝儀容是美感教育的一環，如果只是單用「不合服裝儀容規定」就做出獎懲，這是違背教育目的。記者杜建重／攝影
潘文忠表示，希望服裝儀容是美感教育的一環，如果只是單用「不合服裝儀容規定」就做出獎懲，這是違背教育目的。記者杜建重／攝影

制服 服裝 潘文忠

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