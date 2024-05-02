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偏遠教師久任獎金成「久等獎金」 教育部：滾動式修正

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今邀請教育部對「偏遠地區學校教育發展條例」的實施進行專題報告，立委柯志恩質詢偏鄉師資流動率問題。記者李芯／攝影
立法院教育及文化委員會今邀請教育部對「偏遠地區學校教育發展條例」的實施進行專題報告，立委柯志恩質詢偏鄉師資流動率問題。記者李芯／攝影

「偏遠地區學校教育發展條例」上路6年，有立委今天提到偏鄉教師流動率高、誘因不足，以及偏鄉行政負擔大等問題。對此，教育部表示，支援教師的措施可以再做滾動式檢討，行政工作則會透過區域資源中心協助減量。

立法院教育及文化委員會今邀請教育部對「偏遠地區學校教育發展條例」的實施進行專題報告。立委質詢時提到偏鄉教師任教誘因不足的問題，立委柯志恩指出，教學現場反映，孩子不知道老師何時會離開，偏鄉教師流動率雖有進步，如國小107年到112年間從2.14%下降到1.21％，國中從1.92％下降到1.21％，但與全國的1.06％及0.7％相比仍有很大的進步空間。

立委郭昱晴表示，在服務學校距離公車站35公里以上的情況下，正式老師第一年的偏鄉加給僅有6180元。立委洪孟楷也說，偏鄉條例提供的教師久任獎金成「久等獎金」，到2025年才會發放，且服務8年才7萬元、平均一個月不到800元，建議應有變通做法先發給獎金。

教育部長潘文忠表示，鼓勵偏鄉老師本來就是偏鄉條例的重點，支援教師的措施、久任獎金發放的方式確實可以再做滾動式檢討。

除此之外，立委吳沛憶點出偏鄉行政負擔大的問題，有學校老師需兼任教務、學務、輔導主任，甚至是工友，呼籲應精簡行政編制，減輕小校行政負擔。

潘文忠回應立委質詢時坦言，大校、小校要填報的行政工作相近，目前規畫透過區域資源中心協助，不用每個學校都進行採購作業，像是平板採購就以較大區域共同採購，中央廚房採小區域合作的模式。下學年前也會增置區域資源中心人力。

偏鄉 教師 教育部

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