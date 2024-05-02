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國中小獎懲準則新規惹議 教長：沒有要廢止制服

中央社／ 台北2日電

國教行動聯盟指最新公布的國中小獎懲準則不能懲處，形同廢除制服。教育部長潘文忠今天在立院表示：「沒有要廢止制服。」準則是延續民國109年規範，須由師生經民主程序律定。

教育部4月30日公布「國民小學及國民中學學生獎懲準則（以下稱準則）」，針對違反服裝儀容、情感關係及違反學生在校作息規定的管教懲處，訂定全國一致性規範。

國教行動聯盟5月1日發布新聞稿，質疑準則第10條規定，學校對違反服裝儀容規定的學生「不得加以懲處」，形同變相廢除制服和服儀規定。

教育部長潘文忠到立法院教育及文化委員會備詢，會前接受媒體聯訪，強調準則並非新的規定，而是延續109年8月頒佈的「國民小學訂定學生服裝儀容規定之原則」及「國民中學訂定學生服裝儀容規定之原則」，本就要求不能懲處。

潘文忠提到，過去曾有學生因天氣冷，加了一件保暖外套，就被學校懲處；也有學校要求穿全白的鞋子，學生只好用立可白把鞋上的黑線塗掉。

潘文忠表示，學校須依照民主參與程序設置服裝儀容委員會，師生共同律定服儀規範。他認為應將服儀當作「美感教育」的一環，對於違反規定的學生，由學校施以適度的正向管教督導。

制服 服裝 潘文忠

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