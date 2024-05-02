教育部報告偏鄉條例現況 將補助師資、簡化行政作業

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部對「偏遠地區學校教育發展條例」的實施進行專題報告。針對外界關心如何穩定學校師資人力，教育部表示，會持續補助偏遠地區學校合理員額，行政減量的部分則會持續簡化行政作業，如建立資訊填報系統、簡化各類計畫及成果等等。

聯合報去年9月與聯合報系願景工程基金會合作，推出一系列「偏鄉教改難」報導，點出偏鄉條例無法解決的師資穩定性、行政減量、教師待遇等問題。今天立法院教文會邀請教育部對此進行專題報告，並將回應立委所提出的修法草案。

教育部長潘文忠接受媒體聯訪時表示，偏鄉條例在106年公布後每3年會做檢討，國教署也針對教師員額配置、行政支持措施、教師專業發展及學生多元發展等議題，召開15個場次的座談會，聽取偏鄉學校代表的意見，目前正在做整理。

潘文忠表示，教育部已修正偏遠學校類型，將分級和認定標準發布給各縣市，目前縣市正在依照新的分級、認定標準，查核符合偏遠學校定義的學校，之後名單會報到教育部審核。

教育部本次將原有的9個指標提升為16個，新版分為5個重要項目，包含交通因素指標、文化因素指標、生活機能因素指標、數位環境因素指標、社會經濟條件因素指標等等。潘文忠表示，偏遠學校的類型有時會因交通、文化、社區、數位發展等因素而改變，所以未來也將持續每3年進行檢討。

外界關心如何穩定學校師資人力，教育部表示，會持續補助偏遠地區學校合理員額，督導各地方政府降低員額控留比率，並搭配師培公費生分發至偏遠地區學校（至少需服務6年）、持續推動合聘及巡迴教師聘任機制並補足偏遠地區學校專業輔導人力。

另外，教育部將彈性調整設施設備補助經費執行期程，持續簡化行政作業，如建立資訊填報系統、簡化各類計畫及成果，鼓勵地方政府偏遠地區學校區域教育資源中心，促進校際間交流互動等等。