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回響／偏遠條例上路6年、偏鄉教育問題未解 教育部今專題報告
聯合報去年9月與聯合報系願景工程基金會合作，推出一系列「偏鄉教改難」系列報導，當時「偏遠地區學校教育發展條例」已上路6年，報導點出偏遠條例無法解決的師資穩定性、行政減量、教師待遇等問題，教育部也承諾將進行檢討。今天立法院教育及文化委員會邀請教育部對此進行專題報告，並將回應立委所提出的修法草案。
聯合報去年進行台灣首次偏鄉教改大調查，發現有超過七成校長認為「招生」是偏鄉學校辦學的最大挑戰。盡管偏遠條例帶來大筆經費改善硬體、升級設備，但偏鄉小校最缺的不是硬體而是人，「一人成班」是偏鄉老師得面對的現實，整所學校學生人數只有個位數，教師又缺乏混齡教學的經驗，只能且戰且走。
行政工作方面，偏鄉小學校要處理的行政工作可說和大學校一樣多，盡管偏遠條例希望能替偏鄉學校做行政減量，但當時有3成教師覺得行政負擔更加繁重，且高達8成教師認為行政工作對學校造成負擔。
偏鄉教師難尋，偏遠條例中設計「偏遠國小專聘教師」制度，以一聘2年的契約，提供有教師證的偏鄉代理教師更優渥的待遇，包含考核獎金、晉級、寒暑假薪水等等。但制度不完備、定位有許多模糊地帶，報導當時僅有新北市、嘉義市招聘，且全台唯6專聘教師已全數離職。
去年報導發布後，國教署長彭富源接受本報專訪，針對偏遠條例形同虛設的條文，懸而未解的偏鄉師資、行政量、待遇問題，承諾偏遠條例將每3年檢討一次，今年3、4月實施，並會盤點各地需求，提出吻合教學現場的措施。
立法院教育及文化委員會今早邀請教育部列席，就偏遠條例施行迄今之成效及檢討，進行專題報告並備質詢。國民黨立委柯志恩等人也擬具修法草案，關注偏遠地區學校師資的穩定等問題，教育部將對此回應。
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