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公幼教保員難請特休 教部：雇主應安排代理人力

中央社／ 台北1日電

全國幼教產業工會今天公布一項調查，發現仍有不少公立幼兒園要求教保員須自付代課費才能請特休。教育部則回應，依法雇主須安排代理人力並支應代課費用，將加強勞動檢查。

全國幼教產業工會今天公布「公立幼兒園休假權益」調查，回收了近500則回應，統計後發現13.8%公幼要求契約進用的教保員須自付代課費才能請特休；58.9%公幼不另請代課，而是由園內人力協調；僅有27.3%是由學校付費聘請代課教師。

全國幼教產業工會指出，即便是園內協調人力，多數幼兒園也都是要求處理行政事務的增置教保員入班協助，導致這些人力工作量大增。許多教保員礙於人情壓力，不敢依法請假，只能將特休換成薪資。

對此，教育部今天晚間回應中央社，依法幼兒園應建立代理制度。當教保員請假時，可視當天人力配比情形，由園內現有人力或外聘人員代理，且仍應符合師生比規定。

教育部表示，幼兒園作為雇主，應安排代理人力並支應代理人員費用，教保員則依所請的假別（如事、病假）核算薪資。如果幼兒園要求教保員自付代課費，「恐有將雇主支付薪資之責任轉嫁勞工之虞。」

教育部表示，為確保教保員權益，勞動主管機關將加強辦理勞動專案檢查，地方政府也有定期查察機制，教保員可向所在地勞動主管機關申訴。

人力 幼兒園 教育部

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