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教團憂獎懲準則增性侵風險 教部：不能籠統懲處

中央社／ 台北1日電
教育部。圖／聯合報系資料照片
教育部。圖／聯合報系資料照片

國教行動聯盟今天指最新公布的國中小獎懲準則，恐使師長無權干涉學生「放閃」，增加性侵風險。教育部則澄清，是要求學校明確規定懲處要件，不能只有「行為失檢」等籠統概念。

教育部於4月30日公布「國民小學及國民中學學生獎懲準則（以下稱準則）」，針對違反服裝儀容、情感關係及違反學生在校作息規定的管教懲處，訂定全國一致性規範。

國教行動聯盟今天上午發布新聞稿，質疑準則第11條的規定，恐讓學生認定師長無權干涉校園中「放閃」等親密接觸行為，不利於國中小教導身體界線、身體自主權和尊重的概念，也增加性侵、性騷擾的風險。

對此，教育部今天傍晚以文字回應中央社，準則第11條明訂「不得僅以情感交往、情感關係曖昧、情感行為不檢或其他空泛籠統之概念作為懲處要件。」是指學校須明訂懲處要件，不能僅以空泛籠統的概念（如人際互動、行為失檢）作為要件。

教育部表示，學生未遵守性別互動分際，學校在保護身心安全的原則下，仍可在校規中訂定相關懲處規定。

去年（民國112年）5月，新北市南山高中以2名男女學生互動親密為由，記2支警告，學生認為「禁愛令」違法，請求救濟成功，警告撤銷。教育部當時就曾發函各縣市政府，要求督導所屬學校檢視校規，不能籠統地將情感交往、情感關係曖昧、情感行為不檢或類似規定，作為懲處要件。

另外，國教盟今天也質疑準則16條、26條規範校長「得」聘學生代表擔任獎懲會委員，但這類會議涉及保密義務，依刑法規定18條規定14歲以下人之行為不罰，滿14歲未滿18歲可減輕其刑，難以要求學生委員負起保密義務。

教育部則解釋，這項規定是依據聯合國兒童權利公約，讓學校在考量校園文化發展、學生智識發展程度下，得（法律中的「得」指「可以」，不具強制意涵）聘學生代表擔任獎懲會委員，進而在會議中權衡學生的意見。

教育部表示，學校須在會議規範訂定保密規定，並向委員加強宣導並落實執行，避免祕密外洩。

教育部

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