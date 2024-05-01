台大國發所教授每年可收14生 立委質疑難防「洗學歷」

國立台灣大學去年通過「精進學位論文品質實施辦法」，要求各系所規範教授可指導研究生人數、論文比對相似度標準等規範，至今年二月，系所陸續公布相關準則。如土木系規範，每年指導教授至多收12名學生；國發所則是指導教授每學年最多可收14名。立委質疑，教師一年收逾10位學生品質何在？但也有教授指出，部分科系確實需要較多學生分工研究計畫，不能一概而論。

以台大土木系為例，教師擔任論文指導教授，指導研究生新收人數每學年至多以12名為原則，指導研究生總人數以30名為原則，學位論文原創性檢查的比對相似度應低於25%。

台大資工系則規範，每位專任教授每學年新收指導碩士班一般生人數上限以7位為原則，但碩士一、二年級一般生，加計博士班一、二、三年級指導總人數上限則為18位。

台大外文系則規定，專任教授每學年新收指導研究生人數上限以3名為原則，指導總人數上限以6名為原則，而學位論文排除引言、參考文獻、目錄及附件，比對相似度應低於10%。

國民黨籍立委葉元之畢業於台大國發所碩士班，他表示，身為國發所一般生，指導教授和所方均十分要求論文品質，但後來在職專班內發生如林智堅、鄭文燦多名綠營政要論文抄襲爭議，才導致國發所遭人非議、學歷貶值。

葉元之質疑，國發所祭出規定要求指導教授一年最多可收14名學生，形同要改不改、得過且過，是否依然還是要開後門，讓低素質的政治人物進來「洗學歷」。呼籲所方懸崖勒馬，不要讓畢業生蒙羞。

但也有不具名的大學教授表示，學校因為學倫案訂立各種規則，形同不相信指導教授自律。又部分如電機、材料等領域，大型的實驗室多需要較多學生一同分工，學生做不同的實驗、跑數據，研究室時常都是燈火通明，「不是老師要貪圖什麼，是真的需要比較多學生。」

該名教授認為，不同系所、領域狀況不同，指導教授可收學生數不能一概而論，也非多收幾人就一定有問題。