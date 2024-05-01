割喉案促輔管法修法 新北教局辦工作坊提升校園危機處理

新北市校園割喉案震驚全國，也促成「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」修法。新北教育局3月起辦6場工作坊，研討校園霸凌、暴力偏差行為、校園意外、食物中毒及兒少保護事件，提升危機處理能力，其中國中組今年以校園霸凌為主軸，提醒輔管法前後差異。

校園割喉案舉國震驚，教育部也在多次研商會議後，2月5日修正學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項，包括校園安檢違禁品處置、教師必要管教行為不予處罰等。新北教育局2020年起成立校園危機事件處置、精進彙編團隊，今年辦6場次共有260位國高中、國小學務主任及幼兒園長參與。

教育局說，今年國中組以校園霸凌事件為主軸，讓第一線學務夥伴更清楚相關處理程序，並提醒輔管法修正前後差異，讓各級學校學務主任對校安事件處理更完善、周延。

三重高中學務主任王可杰為國高組彙編小組成員、工作坊助教，他說編撰小組模擬教學現場可能發生案例，解析事件處理方式，包含親師生溝通、班級經營、輔導資源介入、媒體應對等面向，進而研修編撰內容供學務夥伴參考。

參與幼兒園組研習的中港國小附幼主任鄭佳柔則說，工作坊讓他們了解「幼兒教育及照顧法」及「教保服務人員條例」等法規應特別注意內容，了解處理案件的眉角，避免教保員違反法規外，也能瞭解危機事件處理程序及預防事件的發生，使幼童在安全的環境內學習成長。