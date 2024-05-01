適用勞基法特休卻限制 工會：1成5教保員自付代課費才能請假

今日是五一勞動節，全國幼教產業工會發布新聞稿指出，特休是勞工的法定權益，但部分學校在契約中將教保員特休比照教師請假規定辦理，要求教保員請假必須自付代課費、學期間不得出國，甚至列入考核依據。教保員適用勞動基準法，工會呼籲勞動局處主動稽查，國教署也應制訂「教保員申訴制度」，不要讓教保人員的休假淪「一國多制」。

全國幼教產業工會針對「公立幼兒園休假權益」進行調查，獲得近500則表單回覆，其中近一成五教保員需自付代課費才能請假，僅有不到三成的教保員是由學校付費聘代課老師，其餘過半數為不另請代課老師，由園內人力協調，但也衍生了人情壓力，使人員不敢依法請假。另外，竟高達六成教保員特休沒休完也未依法換成薪資。

全國幼教產業工會接獲數個陳情案件，皆完全無視勞基法規定，像是園所依據「教師請假辦法」，要求適用「勞基法」的教保員請假應自付代課費，甚至有學校規定只能在寒暑假請休，但寒暑假卻又被要求正常上班，以節省延長照顧人力費用，導致教保員既無法休假又領不到相關鐘點費，可說是兩面剝削。更有學校將請假視為考核依據，園所掌握教保員的考績評分，使得無考核申訴制度的教保員只能自吞苦果。

全國幼教產業工會認為，為營造友善的職場環境與制度，政府應強化機關主管、人事、校（園）長、主任對於勞基法人員相關知能，中央及各縣市教育局處應編列足夠預算及建立完善人才庫，只要教保員請假皆聘用代理人員。

全國幼教產業工會指出，幼教老師是公認高壓力、高風險的職業，專業師資難尋，呼籲國教署應擔起責任，制訂「教保員申訴制度」，避免讓教保員擔心學校運用考核限制人員休假，也鼓勵教保員透過申訴管道勇於檢舉學校不法情事。勞動局處也應該主動稽查，必要時應該採取相關究責行動，不要讓教保人員的休假淪為「一國多制」的情況。