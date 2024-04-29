修正特殊教育法…特教生鑑定納幼兒及單側聽損 視覺障礙基準放寬
教育部今天修正發布特殊教育學生及幼兒鑑定辦法，鑑定對象納入幼兒，單側聽損也納入聽覺障礙，同時放寬視覺障礙鑑定基準。
教育部發布新聞稿指出，配合112年特殊教育法修正，教育部參考國際定義及國內外相關文獻修正鑑定基準，盤點檢討現行的身心障礙及資賦優異學生鑑定辦法，修正發布特殊教育學生及幼兒鑑定辦法，預計114年8月1日施行。
教育部提到，配合特教法修正後納入幼兒，特教生鑑定辦法的對象也納入幼兒，並將身心障礙與資賦優異學生併稱為特殊教育學生。
同時，放寬視覺障礙鑑定基準，從優眼視力值未達0.3修正為未達0.4，以服務更多視覺障礙學生。
在聽覺障礙方面，教育部表示，由於單側聽力損失學生，在學校學習確有語音聽取上的困難，導致參與學習效果受影響，因此修正也將單側聽損納入聽覺障礙，以確保單側聽損學童能獲得特教支持服務。
教育部指出，為加強身心障礙及處於離島、偏遠地區，或因經濟、文化或族群致需要協助的資賦優異學生鑑定，明定得依據學生身心特質及需求，調整鑑定程序、工具及項目，以加強發掘具雙重殊異的學生，提供個別化教育及輔導計畫。
特殊教育學生及幼兒鑑定辦法定於114年8月1日施行，教育部表示，在辦法施行前，將持續辦理各級主管機關鑑定人員的教育訓練及學者專家研討會，確保相關單位及人員充分理解修法意旨與內涵，並持續保障特教生及幼兒權益。
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