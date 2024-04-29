陽明交大合校3年爭議多 去年找竹女當「附女」告吹

陽明交大合校後3年以來屢有爭議，畢業證書沒校徽、學校識別標誌一度不見交大意象挨批，校務會議代表人數以陽明、交大學區各半，也讓交大人不滿。去年校方因找上有百年歷史的新竹女中作「附女」引起竹女校友強烈抗議，最後計畫胎死腹中，未料今年再傳在六家校區強推群聯產學合作大樓，再遭轟程序不正義，風波接二連三。

陽明大學與交通大學2021年2月1日合併為陽明交大後，當年不巧碰上疫情，首屆畢業生領到的畢業證書，被發現「沒有校徽」，顯得相當陽春，雖然仍屬正式法律文件，但合校新校徽2023年後定案出爐，畢業2年的校友才真正迎來印有校徽的畢業證書。

不僅校徽引發討論，陽明交大合校後推出新的學校識別標誌LOGO，也曾被校友砲轟設計差、交大被消失等，當時還有校友發動連署，逼得校方召開校務會議時，決議暫緩設計的LOGO。後續還組成識別系統工作小組，加強溝通校徽與識別標誌設計。

合校以來，還陸續發生陽明學生會在陽明交通大學新生手冊疑似故意矮化「交通」名稱的事件，以及校歌難產、校徽設計評價不一與校務組織疊層架屋等爭議。校務會議代表人數迄今也還「談不攏」，陽明校區主張應以陽明與交通兩校採1比1的比例，交大校區教師則認為要以學院規模做人數分配才公平，雙方各有主張，迄今仍無定案。

2023年則爆出陽明交大找上國立新竹女中改隸為附中的爭議事件，消息曝光後許多竹女校友不滿母校要消失發起連署，並質疑推動改隸過程是「黑箱會議、光速程序」。多名校友更發起連署，並成立「反對竹女改隸附中工作小組」並北上教育部陳情。

針對外界疑慮與反對聲浪，去年七月陽明交大副校長陳永富接受本報記者專訪時指出，去年因教育部希望推動高教深耕二期計畫，其中內容包括增加女性人才，新竹本來就是科技城，需要更多國際型高中培養，這也是許多園區人的心聲與需求，由於這些原因，才催生出校方與竹女的合作案，由陽明交大主動邀請竹女，希望雙方對接資源，讓新竹的高中更進步。

陳永富說，兩校之間的合作還有一項重要原因，隨著108課綱上路，高中缺乏專才老師，難以開出符合教育部要求的多元選修與特色課程，如果兩校雙方已確定有合作意願，陽明交大將評估由學校碩博士生來高中開立特色微課程，由於碩博生與高中生的年齡差距較小，上課之餘也可讓高中學子了解到大學念書的心得。

雖然「陽交附女」話題喧騰一時，但過程未見公開透明，持續遭強烈反彈，教育部最後回函認定竹女規畫改隸過程不符改隸要點，並要求竹女確實依規審慎辦理，並妥善溝通、以杜爭議。陽明交大眼見計畫告吹，去年底改找上竹北高中改隸附中，此案則獲竹北高中高度共識0票反對通過，兩校目前共同啟動後續程序中，並公開辦說明會等。