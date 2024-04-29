特教師進用修法 生師比僅國中達標

七寶媽在直播中對於資源班的失言，引起軒然大波，教育現場資源班的生師比，也需要大家關注。特殊教育法去年大修，立法院通過附帶決議，要求分散式資源班及巡迴輔導班生師比五年內以八比一為目標，但教育部近日預告「高級中等以下學校特殊教育班班級及專責單位設置與人員進用辦法」修正草案，只有國中達標，高中和幼兒園都是十五比一；且資源班導師編制也未擴增，特教老師仍得平分導師費。

現行特殊教育除了集中式特教班，因教育部推動融合教育，很多特教生平時是被打散安置在一般普通班，但部分時間會到分散式資源班（簡稱資源班）接受彈性化、個別化的課程教學及特教服務。因愈來愈多中重度障礙的特殊生安置在普通班，部分時間在資源班，以致資源班跟著人數變多，不僅學生障礙程度變嚴重，特教老師也因負擔大折損嚴重。

特教工作專業人員協會理事、林姓特教老師說，國中小普通班十幾年來生師比不斷下降，但過往資源班生師比未明定，去年特教法暌違十年大修，立法院因而通過附帶決議，要求資源班的生師比五年需達八比一。

教育部日前為此預告相關特教人員進用辦法修正草案，但僅國中資源班生師比達標，其餘幼兒園、高中均為十五比一，國小為十比一。有高中特教老師反映生師比十五比一負擔很重，也有特教師說每個孩子狀況都不同，如果班上有很棘手的學生，可能一對一就很累了。

但也有高中特教老師認為，有些高中生從小接受九年特教服務，行為問題會降低，過往法規沒有明定資源班生師比，他甚至曾經「一打六十」，如今訂為一比十五還算合理。

此外，本次修法高中資源班編制三名教師、只有一名導師，但林姓教師表示，在班上多半由三名老師平均分攤個案，其實每個人的業務量相同，卻只有一份三千元的導師費，呼籲應直接編制三名導師。

各階段特教老師都有同樣的質疑，每班只配一名導師、所有編制老師工作量卻都相同，以本次修法草案編制的導師人數看來，幼兒園、國小資源班是兩人分一份導師費，國高中是三人。據了解，多數學校會由老師每月均分導師費，或每年輪流當導師，但遇到比較難相處的老師，可能會有人從頭到尾都領不到導師費。