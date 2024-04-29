導師加給延遲發 台中一市多制

台中市基層教師反映中小學導師職務加給3000元已超過10年未調整，其中由中央負擔的1千元差額竟延後9個月才發放，各校各憑本事墊付，一市多制。教育局要求各校先墊付，如逾期將追究學校行政責任。彰化縣與南投縣的導師加給均如期發放給教師，導師加給1千元差額先由縣府墊付，待中央撥款再歸墊給縣庫。

國中教師表示，國中小導師職務加給3000元，發放方式是每月和薪資一起先發放2000元，另外由中央補助的1000元差額，等到次學期開學後，再把上學期積欠的6個月導師職務加給發放，但又常常再拖1至2個月。

有國中小導師指出，除自己課務之外，還必須在導師時間、學生午餐、午間學生休息和學生打掃，擔任生活教育指導教師的角色，更要維護學生安全，隨時回答學生及家長各類的提問，下班後一樣待命，卻無法支領任何加班費，所以寧可不擔任導師，也不要領3000元導師職務加給，還延遲發放令人不平。

台中市教育產業工會理事長林碩杰說，有教師投訴有學校延後9個月才發放，另訪查發放時間點各校不一，會體恤教師，市政府應統一促成各校每月先行墊付。

台中市教育局表示，112學年度公私立國民中小學課稅配套措施，導師職務加給差額1000元，依國教署來文分三期向中央請款。第一學期經費去年9月核定各校，第二學期今年2月核定撥各校，為避免補助款未撥付前影響教師權益，都請各校由校內經費先行墊支。

教育局表示，將再通函各校落實按時撥付教師導師費，倘再有逾期發放影響教師權益，將追究學校行政責任。

受訪的國中小校長說，學校有大小，資源各不同，有能力的學校墊付沒問題，但部分學校墊得心驚膽戰，深怕突然有需要用錢。

台中市議會教育委員會召集人李中說，薪資及福利待遇都不該延遲發放，中央要求地方各種墊付款，如果教育局不向中央反映一次發給，就由市庫先墊付，不要讓學校辦學之外，還要承受莫須有的壓力。

彰化縣及南投縣教育處都表示，導師加給均如期發放給教師，中央需負擔的1千元先由縣府墊付，待後續中央款撥款就歸墊給縣庫，也毋須由各校墊付。

彰化縣教師會理事長方仁瑞表示，由於教師法明文規定，擔任導師是老師的義務，所以老師輪流擔任導師，比較不會有異議，但近年來家長及學生意識抬高，導師帶班負擔也變重，若能增加導師加給也是對導師工作的實質鼓勵。