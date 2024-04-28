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青春期人際困擾憂鬱拒學 心輔諮商治療接住她

中央社／ 台北28日電
國一運動會上因比賽表現不佳，小美與同學發生肢體衝突，從此越來越不想上學。從學校輔導老師介入，她的爸爸帶她嘗試心理諮商、職能治療，希望有天小美能重拾快樂生活。示意圖／Ingimage
國一運動會上因比賽表現不佳，小美與同學發生肢體衝突，從此越來越不想上學。從學校輔導老師介入，她的爸爸帶她嘗試心理諮商、職能治療，希望有天小美能重拾快樂生活。示意圖／Ingimage

國一運動會上因比賽表現不佳，小美與同學發生肢體衝突，從此越來越不想上學。從學校輔導老師介入，她的爸爸帶她嘗試心理諮商、職能治療，希望有天小美能重拾快樂生活。

今年國二的小美（化名）在國小的時候，是個活潑開朗的孩子，雖然家長沒有特別要求學業表現，成績仍常名列前茅，也經常參加小小說書人、科展等大小比賽獲獎。

爸爸方哥（化名）接受中央社記者採訪時回想，小美第1次對學校生活表現出反彈，是在國小三、四年級的時候；因代課班導經常不論對錯大聲責罵學生，讓小美覺得「又不是我的錯，為什麼要被罵？」她開始不太願意上學、甚至會自傷自殘等。所幸升上高年級、換了具特教背景的班導後，小美又恢復活潑開朗。

但進了國中，小美又面臨新的挑戰。一年級上學期的運動會，班級大隊接力預賽上得到第1名，提高了所有孩子對決賽的期待，不料決賽表現卻吊車尾，巨大落差引爆同學間的口角，激烈爭吵中小美與同學發生肢體衝突，被帶到輔導室，小美卻意圖傷害自己，讓老師、家長非常緊張。

孩子進入青春期，多少會有變化，但小美的劇烈變化讓人措手不及。聰明的她開始焦慮、不想上學，也不願意參加過往拿手的比賽，醫生指出小美因為青春期荷爾蒙發生變化，出現亞斯伯格症傾向，讓她開始用藥物緩解憂鬱和焦慮。

但上學的問題還是得解決。輔導老師因手上年級有10個班要顧、平常又要上課，擔心聰明但有情緒和人際困擾、而且對聲音異常敏感的小美有突發狀況，因此建議家長幫她申請特教資源；此外，也與任教老師溝通，當班上吵雜、老師說話太大聲，讓小美難受甚至生氣、情緒失控前，可以到輔導室喘口氣。

考量學校資源有限，輔導老師也建議方哥帶小美做心理諮商，每週1次、每次新台幣3000元的諮商進行半年下來，小美雖然每次諮商完都很開心，對上學狀況幫助卻不大。

因此輔導老師建議轉向職能治療，透過小班制上課幫助小美學習人際改善應對情緒的行為，小美的學校表現，才漸漸有些起色。

如今小美的學校生活已經步入國二下學期，方哥說，雖然偶有意見不同，但學校老師們都很願意溝通、尋求共識協助孩子學習，也非常謝謝輔導老師運用專業與經驗，介紹不同資源幫助孩子。

不過方哥也說，每個老師都有可能教到像小美這樣有自閉症或特殊的孩子，如果有機會，希望在培養教師的過程中，讓每個未來的老師都能多少接觸特教知識或相關學分，知道這類青少年身心特性、特殊學生需要什麼幫助。

他說，這樣以後老師遇到有特殊需求學生，就比較知道該怎麼跟學生對話，真正能幫助學生適性學習，不讓情況持續惡化下去。

青春期是身心發展的關鍵時刻，方哥指出，目前青少年身心特別門診有限有些常滿號，又多是開在週間，希望未來能增加週末門診，讓孩子可以不用請假去看醫生，以免影響學習，或遭到同學標籤化。

方哥說，自己身為家長，對孩子的期望無他，就是希望她快樂長大，有一天也能順利融入社會。

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