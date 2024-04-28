租金漲壓垮駱駝最後一根稻草 南強工商113學年停招1年
少子化衝擊，加上日益高漲的租金壓力，位於新店的南強工商今年3月申請，113學年度停止招收新生1年。南強工商指出，承租的校地原是農地，現已是寸土寸金的住宅用地，今年租金再漲20％學校無法再承擔「學校必須離開這裡才能有以後。」決定將113學年度停招一年，114學年度復招，找尋新的辦學場地。
新北教育局說，南強工商今年3月向教育局申請113學年度停招，經審查核准。該校現有682名學生、90位教職員工，今年264名高三學生畢業後，高一、高二學生仍有418名，教育局將專案協助輔導學校，停招後校務正常運作，以及教職員工鼓勵退休或提供優退等專案。
113學年度國中教育會考、全國高級中等學校與專科學校五年制適性入學，入學管道簡章皆已公告，教育局將協助學校向相關單位修正入學管道招生名額，如因停招因素導致無法安置，將以專案方式協助學生就學，維護其權益。
南強工商校長李恆霖指出，學校1957年創校至今已67年，承租的校地原是農地，現已是寸土寸金的住宅用地，高昂的租金本壓得學校喘不過氣，今年再漲20％租金，學校無法再承擔費用，必須離開這裡才能有以後，才可能繼續辦學，因此學校決議「113學年度停招一年，114學年度復招」 尋找新的辦學場地。
南強工商說，雖然113學年停止招收新生，但原在校學生學習活動正常進行，各項教學計畫亦照常執行，保障在校學生學習權益；學校也會依法規畫資遣撫慰金發送，安排教職員退休、資遣及輔導轉職。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言