教部限縮「碩博合開課」引不滿 教團籲說清楚：何為「不當」合併授課？

教育部設有檢核指標，但近期要求大學不得「跨部、跨學制、跨系科或跨年級合併授課」，被認為欲規範行之有年的碩博班合開課程，引發大學不滿。教育團體指出，近年部分學校確實有不當合併授課的問題，但何為「不當」樣態教育部應說清楚，才不致矯枉過正。

暨南大學校長武東星表示，教育部規範的初衷，應是希望學系既然創設博士班就要有一定開課量，保障每個學制受教權，只是過去大學都以尊重教師作法為前提，開課歷來都是老師說了算，才發現很多博班課程多開在碩班，因此要求合理分配。

但根據監察院調查報告，如已退場的台灣觀光學院過去確實發生不當合併授課的問題，該校將觀光餐旅系五專二年級「觀光英文與會話（一）」與三年級「觀光英文與會話（三）」合併，皆由某專案助理教授於週二同時段授課。

高教工會組織部主任林柏儀指出，部分學校曾發生不當合併授課的問題，如學校讓大一到大四生一起修讀一堂必修課，顯然是為省成本而非基於教育專業判斷，但碩博合開確實是大學常見狀況，合規的碩博合開課程應另外提出給予核准。

私校工會副理事長尤榮輝則表示，合併授課有多種樣態，何為「不當」不能一概而論。又研究所碩博班合開課行之有年，教育部若強行規定不得合併開課恐造成困擾，建議教育部查核不當合併授課，應更仔細分別何為「不當合併」，才不致矯枉過正引發爭議。

教育部則表示，於今年三月辦理宣導說明會，依查核指標逐項說明辦理注意事項，說明面向含括外國學生招生作業、課程規劃與實施、生活與課業輔導等，讓學校能自行檢視校內辦理情形並優化改善，以維護學生受教權益。