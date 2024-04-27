快訊

研究所「碩博合開課」突遭教部縮限 大學教授不滿：當我們幼兒園？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

教部限縮「碩博合開課」引不滿 教團籲說清楚：何為「不當」合併授課？

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育團體指出，近年部分學校確實有不當合併授課的問題，但何為「不當」樣態教育部應說清楚。示意圖，非當事人。記者曾原信／攝影
教育團體指出，近年部分學校確實有不當合併授課的問題，但何為「不當」樣態教育部應說清楚。示意圖，非當事人。記者曾原信／攝影

教育部設有檢核指標，但近期要求大學不得「跨部、跨學制、跨系科或跨年級合併授課」，被認為欲規範行之有年的碩博班合開課程，引發大學不滿。教育團體指出，近年部分學校確實有不當合併授課的問題，但何為「不當」樣態教育部應說清楚，才不致矯枉過正。

暨南大學校長武東星表示，教育部規範的初衷，應是希望學系既然創設博士班就要有一定開課量，保障每個學制受教權，只是過去大學都以尊重教師作法為前提，開課歷來都是老師說了算，才發現很多博班課程多開在碩班，因此要求合理分配。

但根據監察院調查報告，如已退場的台灣觀光學院過去確實發生不當合併授課的問題，該校將觀光餐旅系五專二年級「觀光英文與會話（一）」與三年級「觀光英文與會話（三）」合併，皆由某專案助理教授於週二同時段授課。

高教工會組織部主任林柏儀指出，部分學校曾發生不當合併授課的問題，如學校讓大一到大四生一起修讀一堂必修課，顯然是為省成本而非基於教育專業判斷，但碩博合開確實是大學常見狀況，合規的碩博合開課程應另外提出給予核准。

私校工會副理事長尤榮輝則表示，合併授課有多種樣態，何為「不當」不能一概而論。又研究所碩博班合開課行之有年，教育部若強行規定不得合併開課恐造成困擾，建議教育部查核不當合併授課，應更仔細分別何為「不當合併」，才不致矯枉過正引發爭議。

教育部則表示，於今年三月辦理宣導說明會，依查核指標逐項說明辦理注意事項，說明面向含括外國學生招生作業、課程規劃與實施、生活與課業輔導等，讓學校能自行檢視校內辦理情形並優化改善，以維護學生受教權益。

教育部 高教

延伸閱讀

研究所「碩博合開課」突遭教部縮限 大學教授不滿：當我們幼兒園？

「拔管」張廖萬堅任教育部政次 藍委痛批：請強盜管老師

張廖萬堅傳出任教育部政次 管爺曾為1事爆氣轟他「不夠格」

文大遭控欲違法變更教職員薪資 高教工會向教育部檢舉

相關新聞

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

教部限縮「碩博合開課」引不滿 教團籲說清楚：何為「不當」合併授課？

教育部設有檢核指標，但近期要求大學不得「跨部、跨學制、跨系科或跨年級合併授課」，被認為欲規範行之有年的碩博班合開課程，引...

研究所「碩博合開課」突遭教部縮限 大學教授不滿：當我們幼兒園？

本報日前接獲私立大學教師反映，教育部日前到學校進行政策宣導說明會，其中一項檢核指標要求學校不得「跨部、跨學制、跨系科或跨...

「來自清水的孩子」闖美國書市 從政治受難者一生看台灣近代史

台灣圖像小說「來自清水的孩子」英文版在美國上市，作者、繪者及譯者本週在美東巡迴開講。從小人物看大歷史的架構，配合風格多變...

爸媽看過來！最適合你家寶貝的幼兒園挑選秘笈大公開

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「幼兒園挑選考量」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的幼兒園挑選重點排行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。