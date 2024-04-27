研究所「碩博合開課」突遭教部縮限 大學教授不滿：當我們幼兒園？

本報日前接獲私立大學教師反映，教育部日前到學校進行政策宣導說明會，其中一項檢核指標要求學校不得「跨部、跨學制、跨系科或跨年級合併授課」。學校質疑，教育部欲縮限研究所行之有年的碩博合開課程，且學校根據人事成本、學生數考量，連台大都有碩博合開課程，不滿教育部把大學當幼兒園管。

有私立學校教授表示，教育部三月陸續辦理數場政策宣導說明，上學期也曾提出專科以上學校維護學生受教權益檢核指標，近期再分三波造訪學校，其中不乏中原、輔大、元智等辦學優良私校，以及公立大學亦受查察。

該名教授指出，指標多設有要求學校不得「跨部、跨學制、跨系科或跨年級合併授課」，但碩博班課程合開是慣例，連國外都是常態，且部分學校博士生人數少，人事考量上不可能因少數人開出大量的課，學校確實不好作業，「當我們幼兒園？」

也有公立學校教授指出，「連台大都是碩博合開。」學校也在想應對方式，鼓勵碩士上修評估會是可行方法，如將課程開在博班，讓碩士生上修，但博班至少需有一人修課，否則課程必須回歸碩班。如此則要將博士生可用時間納入開課考量，若開課時段不方便博士修讀，則建議將課程開在碩班。

中正大學副校長詹盛如分析，教育部設有「專科以上學校維護學生受教權益應行注意事項」，如第四點指出學校問題樣態，如預警學校，或已查有事證，認定學校科系所實際開課情形已損害學生受教權等，若學校有上述狀況，教育部確實可代位監督維護學生受教權益；若無，則有違背注意事項和大學自主的疑慮。

詹盛如談到，學校狀況若無不佳，不應用該注意事項介入，給學校自我校正的空間即可，但若學校隨意併班上課，則當然可要求改善。

詹盛如指出，碩博課程分開的好處在優化生師比，並鼓勵學校在財務許可狀況下多聘教師；又碩博合開也不是沒好處，如兩種身份的學生可彼此激盪，博士生也能帶領碩士生做實驗，教授教學也能更多元化；單純的博士課程人數若太少，則不可能有多樣的教學方式。