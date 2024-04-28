混齡招生爆滿 校方採差異教學

公幼混齡教學成為少子化的必然趨勢，學者認為，國外實施混齡教學可見成效，國內接受度不高，與教學經驗不足有關，應加強混齡師資培育，研發教學教案等配套補不足。彰化縣湖北國小附幼採混齡教學，招生爆滿還得抽籤入學。校方強調，得針對年齡差異設計課程，才有效果。

台中教育大學教師教育研究中心主任陳盛賢說，芬蘭是最早實施幼兒混齡教學的國家之一，採用差異化彈性教學；瑞典教師會從旁觀察，協助不同年齡的孩子正確的社交應對；日本幼兒園重視體驗教學，年齡大的幫助較小的，幼童模仿大孩子，彼此都能學習。

陳盛賢說，國內混齡教學經驗不足，師資培育仍待加強，加上家長對課業的重視，都讓混齡教學難被接受，可借鏡芬蘭、日本等混齡教學起步較早的國家。

明道大學教育藝術與療育研究所助理教授江姮姬說，3到5歲孩子身心發展差異大，3歲孩子仍需陪同如廁，5歲得銜接國小教育，同一課程要兼顧3個年齡層，難度頗高；混齡教學得設計精緻的教學活動，教育主管機關可研發教學教案，可套用於日常課程，可節省各自研發課程的成本。

彰化縣湖北國小附幼採混齡教學，招生隔年就爆滿，需抽籤入學，2015年、2018年獲得教學卓越獎。園長楊淑卿說，把教室情境布置成家，每學年開學後，把照顧3歲幼童的任務分配給5歲兒童，課程主題相同，但各年齡層的學習任務不同，才能達成效果。

台中市教育局長蔣偉民說，教保人員的專業養成，對混齡教學有一定能力，將繼續加強研習培訓，提升教學及保育能力。彰化縣教育處說，幼兒園無固定教材，縣府輔導教保員專業能力，並透過社群共同備課，每學年度舉辦分享會，共同提升教學能力。