國圖報告盤點112年台灣學術資源：上線博碩論文突破百萬筆

國家圖書館今天公布「112年台灣學術資源能量風貌報告」，博碩士論文知識加值系統電子全文典藏量正式突破100萬筆；研究主題方面，「人工智慧」持續發燒。

國家圖書館發布新聞稿表示，「112年台灣學術資源能量風貌報告」發布會在國圖國際會議廳舉行，計有來自全國大學校院圖書館及學術期刊出版機構代表逾260人出席。

國家圖書館館長王涵青致詞表示，台灣學術資源能量奠基於大學校院、研究機構、學術出版單位及研究者的貢獻，國圖彙整台灣學術資源能量風貌報告，呈現每年館藏資源協助讀者研究的概況，有助於出版者及研究者在刊物的經營方針與研究主題的發展趨勢的認識。

報告指出，除了博碩士論文電子全文典藏量突破100萬筆之外，獲授權並開放的學位論文電子全文則超過75萬筆；此外，111學年度學位論文電子全文授權，授權率達100%的學校逾百所，電子全文授權率更一舉突破9成（90.93%），創歷史新高。

學位論文研究主題方面，「深度學習」、「機器學習」、「購買意願」、「人工智慧」及ESG依舊是熱門研究5大主題，「人工智慧」研究持續發燒。

使用者查詢學位論文的關鍵詞，以ESG企業永續相關議題最熱門，此外，工作壓力、教育及幼兒等議題也是學位論文熱門搜尋目標。

此外，國圖「期刊文獻資訊網」至112年底收錄文獻篇目高達320萬筆、典藏電子全文逾208萬篇，全年下載全文次數高達900萬次。

歸納112年使用者查詢期刊的10大關鍵詞，發現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）仍為後疫情時代的熱門研究主題，主題探討面向較集中於病毒變異株等；「人工智慧」研究面向包括ChatGPT、「深度學習」、「機器學習」等；環保議題也持續受到重視，包括「淨零排放」、「永續發展」、「氣候變遷」等，皆為使用者熱門關注的焦點。