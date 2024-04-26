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苗栗特教啦啦隊世界賽奪金 鍾東錦稱讚台灣之光

中央社／ 苗栗縣26日電

國立苗栗特殊教育學校啦啦隊，代表台灣赴美參加2024ICU世界啦啦隊錦標賽傳回捷報，在決賽擊敗去年冠軍對手美國隊，順利贏得金牌；苗栗縣長鍾東錦讚揚是苗栗、台灣之光。

苗栗特教學校啦啦隊入選國家代表隊，代表台灣前往美國奧蘭多參加2024世界啦啦隊錦標賽（ICUWorld Cheerleading Championships）特奧組，決賽在台灣時間昨天深夜進行，今天凌晨傳回捷報，以近乎完美的表現勇奪金牌。

苗栗特教學校啦啦隊去年敗給美國隊，僅拿到銀牌，今年秉持「銀過精彩，金的回來」信念再次代表台灣參賽，順利圓夢奪得冠軍。

校方在臉書粉專表示，啦啦隊20名選手由國中與高職部男女混齡組成，歷經行前數月密集訓練，使用融入客家元素的音樂，設計全新的動作，還要克服經費問題，當評審宣布成績那一刻，「大家開心感動到掉眼淚」。

校方指出，啦啦隊成員儘管「學得慢，忘得快」但不受身體所限，一次又一次靠著努力站上舞台，這次再度戰勝自己在國際賽事中嶄露頭角，以絕佳默契與完美演出一舉奪金，讓世界看見台灣。

苗栗縣長鍾東錦今天得知消息，大讚苗栗特教學校啦啦隊團隊表現優異，是苗栗之光、台灣之光，令人感動。

鍾東錦說，老天雖然少給了這群慢飛天使一些東西，後天應透過教育體制，更有心地好好予以栽培，雖然學校學生並非全都是苗栗縣籍，但只要在苗栗受教育，都會視為縣民、自己人看待，孩子們能夠赴美替台灣爭光，實屬不易。

鍾東錦指出，縣內不少學校有機會出國參賽、交流，因物價上漲，縣府教育處往年編列出國預算經費僅約新台幣100多萬元，實在無法支應，已要求教育處提高編列相關預算，希望能獲得縣議會支持，讓苗栗學子能打開國際視野，為台灣爭光。

美國 鍾東錦

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