台灣文學作品展 5月進駐紐約皇后區圖書館

5月是美國亞太裔傳統月，駐紐約台北文化中心與皇后區公共圖書館將合辦「台灣書櫃」，精選13部台灣好書的中文及英譯版，在3座分館展出，盼成為介紹台灣文化的櫥窗。

台灣書櫃（Taiwan Book Corner）展覽預定5月9日在皇后區公共圖書館森林小丘（Forest Hills）分館舉辦開幕活動，邀請著有「台灣三部曲」系列小說的國家文藝獎得主施叔青、圖像小說「來自清水的孩子」英文版譯者金翎（Lin King）出席文學講座。

紐文中心透過新聞稿表示，皇后區在紐約市5個行政區中面積最大，以人口族裔多元著稱，半數居民為移民。台灣書櫃展覽計畫與皇后區公共圖書館服務讀者的目標相符，雙方一拍即合，5月將在森林小丘、貝賽（Bayside）及法拉盛（Flushing）分館同步登場，展期一個月。

經共同選書，台灣書櫃將展出13部作品，分為小說及散文、繪本、漫畫3大類，反映近年台灣原創出版品外譯亮眼成果。

小說及散文類作品為林奕含「房思琪的初戀樂園」、郭強生「尋琴者」、李維菁「人魚紀」、陳思宏「鬼地方」、張渝歌「荒聞」、張國立「炒飯狙擊手」、三毛「撒哈拉歲月」、邱妙津「鱷魚手記」、吳明益「單車失竊記」。

繪本類作品為劉思源、林小杯「騎著恐龍去上學」，劉嘉路、湯瑪士．瑞杰可（Tomáš Řízek）「山林與海之歌：台灣原住民神話系列套書」，林廉恩「HOME」。

漫畫類作品為游珮芸、周見信「來自清水的孩子」。

紐文中心表示，展出作品類型多樣，適合不同年齡層讀者，囊括女性、酷兒、歷史文化等主題，展現台灣文學作品議題多元且開放的特色。書單精采、都是獲獎作品，期待為讀者介紹台灣最新好書，以文學和閱讀作為介紹台灣文化的櫥窗。

中文版適合第一代華語圈移民，英譯版則供在美國成長的第二、三代移民及其他族裔讀者閱讀，滿足不同背景讀者需求。全部圖書將在展覽後供讀者借閱，在皇后區公共圖書館60多座分館內長期流通。