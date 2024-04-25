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鴻海教育基金會投入師培 帶高中老師走訪量子實驗室

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
鴻海研究院離子阱實驗室研究員以玩實驗的方式讓高中教師們了解量子相關名詞與概念。圖／鴻海教育基金會提供
鴻海研究院離子阱實驗室研究員以玩實驗的方式讓高中教師們了解量子相關名詞與概念。圖／鴻海教育基金會提供

鴻海教育基金會2020年起，每年舉辦高中生暑期量子營與量子師培營，今年更攜手新北市政府教育局於23日共同舉辦「高中教師揭密量子實驗室」，帶領19位新北市的高中職老師實地走訪鴻海研究院及中央研究院原分所位於台灣大學的量子研究現場，理解量子科技的重要性與目前發展。

鴻海教育基金會指出，活動由鴻海研究院量子所研究員李彥奇介紹「量子計算」的基礎原理，以及量子計算於藥物、材料科學、機器學習等領域的關鍵應用，還有鴻海研究院離子阱實驗室研究員朱焌梃分享說明「離子阱」技術，並讓高中教師以玩實驗的方式了解一些量子相關名詞與概念。

另外，教師參觀中研院原分所服研究員張銘顯的超低溫原子物理實驗室，與研究員陳應誠的量子光學實驗室，親眼見識離子阱、量子氣體、量子感測、量子儲存等等實驗是如何進行的。面對尖端前沿科技的實驗室在眼前揭密，教師對實驗與未來技術應用提出各種問題。

鴻海研究院離子阱實驗室主任林俊達指出，量子電腦的硬體領域需要物理、數學、電機、材料等等領域的人才，希望能夠有更多人才願意投入研發量子電腦與相關科技。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示，人才的培育需要靠學校老師，鴻海教育基金會除每年舉辦高中生暑期量子營，直接面向學生向下扎根量子教育之外，也舉辦高中職量子師培營，期盼有更多的老師有能力可自行在校內開授量子相關課程。

教師 教育局

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