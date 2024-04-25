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教保服務機構輔導計畫 助8606園次提升品質

中央社／ 台北25日電

教育部自民國94年起推動教保服務機構輔導計畫，至今已有8606園次參與，包含基礎評鑑和專業輔導2類，今年度計畫於4月下旬起，開放幼兒園向各縣市政府提報申請。

教育部今天發布新聞稿，教保服務機構輔導計畫由園所自行評估需求，如果須行政管理協助，優先申請「基礎評鑑輔導」；而想發展自編活動課程、強化情境規劃，則可申請「專業發展輔導」。

計畫包含入班觀察、小組或團體分享討論、實作報告等。擔任輔導人員的耕莘健康管理專科學校教師陳艾竹指出，透過實地觀察，可以瞭解教學現況，再透過分享實際教學案例的方式，一同釐清與反思教學策略，進而提升教學品質。

教育部希望透過輔導計畫，讓台灣的學前教育更優質、專業，113學年度計畫於4月下旬開始申請，相關作業期程可洽詢各縣市政府教育局或教育處。

幼兒園 教育局 教育部

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