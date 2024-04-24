首位日籍人士 諾貝爾獎得主本庶佑獲頒台大名譽博士

國立台灣大學校長陳文章日前親自赴日本京都大學，頒發名譽醫學博士學位予教授本庶佑 (Tasuku Honjo) 。本庶佑於2018年獲得諾貝爾醫學獎，也是台大第一次頒發名譽博士學位予日本籍人士。本庶佑也不忘關心花蓮地震災情，望災區復原。

台大於4月23日在京都大學舉行名譽博士授予典禮，台大代表團包括前校長楊泮池、副校長張上淳、醫學院院長倪衍玄等人；京都大學則由研發副校長北川進、醫學研究所暨醫學院院長伊佐正、高等研究院院長森重文到場祝賀。

本庶佑為世界著名的免疫學家與癌症免疫治療先驅，現任京都大學醫學研究所特聘教授、高等研究院副院長兼特別教授，其於1980年代提出免疫球蛋白類型轉換的概念框架與基因變化的模型，並於1992年首次鑑定PD-1 (Programmed cell death protein 1) 在活化T淋巴細胞上的重要作用，成功開創全新的癌症免疫療法。

本庶佑與詹姆斯・艾利森 (James P. Allison) 於2014年獲唐獎第一屆生技醫藥獎，2人並於2018年再次共同獲得諾貝爾醫學獎。陳文章致詞時表示，本庶佑教授是著名免疫學家，為癌症治療提供與過去完全不同的新方法，開創癌症治療劃時代里程碑；其研究熱忱及對人類社會的卓著貢獻，實為楷模，因此台大依名譽博士學位實施要點相關規定，頒授名譽醫學博士學位。

本庶佑受獎時表示，非常榮幸能接受台大名譽博士榮耀，同時也不忘對花蓮地震災情表示關切。本庶佑表示，2016年造訪時，深受該地自然風貌的感動，誠摯希望災區能盡速復原。又台灣與日本不僅鄰近彼此，也面臨共同的挑戰，具備相似的優勢，期許京都大學與台灣大學能深化學術合作，共同進步，讓友誼持續傳承。

京都大學長年均為台大重點姊妹校，2005年起已累計簽署近58項合作協議，並於14個研究領域開闢合作機會。雙方於2023年進一步簽訂交換教授協議書、交換學生協議書，經由協助雙方教研人員進行國際教學與研究合作，更進一步推展及深化2校彼此成為密切的策略夥伴。