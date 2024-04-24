全教總呼籲全國跟進嘉縣 降低幼幼班人數
嘉義縣昨日宣布113學年度降低2歲幼兒班級人數，將幼幼班的師生比從1:8降至1:5，等同托嬰中心比例，成為全國之冠。全國教師總工會今天指出，降低學生人數，有助提升台灣幼教品質，建議新政府比照嘉義縣，制定全國一致性降低幼幼班及人數的具體期程。
全教總指出，降低師生比不僅是對幼兒教育品質的重視，也是對幼兒健康發展的負責任，此舉無疑是為幼托現場提供了最好的政策模範，對幼兒教育的意義不言而喻，期待這一項目的推行能夠為全國幼兒教育帶來積極的改變。
全教總指出，少子女化已是國安危機，提升台灣幼教品質則是朝野高度共識，提醒即將上任的新政府，將調降2歲班師生比列為幼教優先政策，建議參考嘉義縣政府的1：5數據，制定全國一致性降低2歲專班幼兒班級人數的法規與具體期程，以具體作為提升台灣幼教品質。
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