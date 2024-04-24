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增進學生自信 教育部修法：國小低年級只能考2次段考

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部今日發布「國民小學及國民中學學生學習評量辦法」，修正國小低年級定期評量次數。本報資料照片
教育部今日發布「國民小學及國民中學學生學習評量辦法」，修正國小低年級定期評量次數。本報資料照片

為增進學生自信，教育部今下修國小低年級段考次數上限，從原本的3次調降為2次，中年級、高年級每學期的段考次數上限則維持3次。有國小校長指出，其實3次段考很難拿捏時間，因此現在考3次的學校已經不多，或者陸續改為2次。

教育部今日發布「國民小學及國民中學學生學習評量辦法」，修正國小低年級定期評量次數。教育部表示，國小低年級是學生學習能力的奠基期，應著重生活習慣與品德培養，協助學生在生活與實作中主動學習，定期評量方式及紙筆測驗次數需有彈性且多元的規畫。

教育部在本次修正中，明訂國小一、二年級每學期紙筆測驗次數上限為2次，未來國小低年級每學期最多2次、國小三年級到國中三年級最多3次，盼透過降低紙筆測驗次數之實施，增進學生學習自信及成長。

全國中小學校長協會理事長、新莊國小校長張信務表示，台灣各級學校多數只實施期中、期末評量而已，少部分學校為避免中高年級學生一次學習份量過重，所以採用3次評量平均分攤。不過，張信務指出，一學期考3次其實難拿捏時間，尤其學期中的運動會、校慶都可能干擾學習狀況，所以以國小來講，2次應是較適當的評量次數。

彰化縣成功國小長期實施3次定期評量，校長林茂興說，其實在教育部公布修法之前，該校就已在校務會議時決定，將下學年的學期評量改為2次。他提及現在考3次的學校愈來愈少，畢竟現在學校老師壓力大，還得頻繁出考題，對學生而言也有考試壓力，他認為接下來學校多會朝向考2次的方向走。

此外，教育部在本次學習評量辦法的修正中，增加因應災害及傳染病等變故，實施線上教學及彈性評量方式，使學生學習不間斷，亦透過放寬出席率計算彈性，及增加學校人員違反本辦法議處機制，以保障學生評量公平性及學習權益。

小學 教育部 生活習慣

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