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田中千繪學台語「羅馬拼音」發文曝喜悅 台灣網友看嘸：越南語？

聯合新聞網／ 綜合報導
日本女星田中千繪。記者王聰賢/攝影
日本女星田中千繪。記者王聰賢/攝影

日本女星田中千繪來台發展多年，如今已能說一口流利中文，近年來更挑戰學習台語。日前她便以台語文「白話字（一種以羅馬字母拼寫的閩南語正字法）」發文分享自己學習台語的心得，不料遭部分網友誤會成越南語，引起熱烈討論。

田中千繪在臉書貼文中表示，覺得自己越來越聽得懂台語，但也坦言「講台語很不簡單，我會繼續加油」，最後更不忘和粉絲道早安、祝大家生活過得順心、順利，字裡行間透露著學習台語的喜悅。

田中千繪以「台語文」發文分享學習台語的心得，不料遭部分網友誤會成越南語。圖／翻攝自田中千繪臉書粉絲專頁
田中千繪以「台語文」發文分享學習台語的心得，不料遭部分網友誤會成越南語。圖／翻攝自田中千繪臉書粉絲專頁

不過，臉書粉絲專頁「米粉老師的台語教室」卻發現，田中千繪貼文中所用的「白話字」，不僅不少台灣網友不知道，更被誤以為是越南語或泰語，讓她本人尷尬親回「是台語喔」，同時廣邀粉絲們一起學習台語文。

貼文一出便掀起網友們熱烈討論。有人對台灣人看不懂台文感到驚訝，「沒有一個台灣人看得懂！竟然是台語！」、「白話字一定要用『唸』的，不要用『看』的」、「都沒有唸看看，就直說是越南語！連自己的母語都不懂？唉…真是的」。

部分網友則持不同意見，認為若沒特地學過台文，真的很難認出是台語，「真的以為是越南語，我台語算好，但只會說跟看字，羅馬拼音完全看不懂」、「說實在，我沒看過這種台語的表達方式，就我第一印象會覺得這是什麼國家的語言發音嗎？」、「其實我生活中大概有八成時間用台語，但說真的如果沒有特別去學，也真的看不懂台羅（台語羅馬字）」。

台語 田中千繪 羅馬拼音

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