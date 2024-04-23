苗栗縣推動高中雙聯制 建臺劉昕而成為第一位畢業生
苗栗縣政府從111學年度推動開辦高中雙聯學制，提供私立建臺高中、縣立大同高中外師課程經費，參與學生每學年也有8萬元學費補助，希望縣內學子不出國就能享有與國外教育同等的學習資源，且利用暑期前往美國、加拿大的合作學校接受1個月各項實體課程。最近建臺高中學生劉昕而率先完成學分課程，成為全縣第一位參與雙聯學制的畢業生，美國緬因中央中學（MCI）董事會主席等人專程到建臺為她進行畢業撥穗儀式。
縣府教育處指出，目前參加高中雙聯學制的學生，建臺及大同各有24人，建臺劉昕而是111學年度參與建臺高中雙聯學制的首屆學生，由於她當時已高二，因此要完成ＭＣI規定的學分，必須比其他高一學生花更多時間，但她不僅成績優秀，各學科及表達能力都讓合作學校驚艷，可擁有MCI及建臺的「雙學位」。
教育處長葉芯慧參加撥穗儀式，恭喜劉昕而順利取得雙學位，並肯定建臺辦理雙聯學制計畫的成果，也讚許建臺教學團隊的努力，造就苗栗學子有優異表現。葉芯慧表示，苗栗教育革新需透過各校團隊互相交流支援，追求卓越，尤其現今推動雙語政策，希望學生的學習更能接軌世界脈動。
教育處指出，建臺高中、大同高中參與縣內首辦的雙聯學制，學生平常透過線上教學連線學習，去年暑假大同高中由校長何高志等帶隊至加拿大卑詩省公立大學，讓學生在大學校園上課，並與該校國際學生一同參與活動及課程。建臺高中帶隊至美國緬因州中央中學，展開1個月參訪與跨文化學習之旅，除參加該校中學畢業條件所需具備的課程，還安排參觀附近哈佛大學、緬因州立大學、哈德遜研究所、科爾比學院等名校。
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