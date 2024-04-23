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畢業41年再重逢 高雄路竹國小99歲導師竟能一一點名

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄路竹國小第31屆畢業校友重返校園舉辦「龍騰41同學會」，當年導師莊秀宗年近百歲，特地返校參加同學會。圖／校方提供
高雄路竹國小第31屆畢業校友重返校園舉辦「龍騰41同學會」，當年導師莊秀宗年近百歲，特地返校參加同學會。圖／校方提供

高雄市路竹國小一群畢業41年的校友重返校園聚會，全班50人、來了30人，高齡99歲的六年級導師莊秀宗還能一一點名，場面溫馨。這群校友為感念母校栽培，集資10萬元給母校當校務基金。

在路竹國小校友李長純號召下，第31屆六年仁班的畢業校友21日重返校園舉辦「龍騰41同學會」，不僅多達30人返校參加同學會，行動不便的導師莊秀宗也攜妻子一起返校。6年同窗情誼的學生在校園內回憶兒時，話匣子打開就停不了。

校長協會前理事長陳宗慶指出，這群校友畢業超過40年，在各領域發光發熱，齊聚一堂，機會相當難得。「有母校真好！」李長純說，感謝校方支持，提供優質場地與活動設計。

路竹國小校長毛泰元表示，這場同學會溫暖又有意義，這群熱心校友更合捐10萬元給學校；將會把這筆捐款納入校務基金，用來幫助弱勢孩童、推動校務及社區資源整合。

高雄路竹國小第31屆畢業校友重返校園舉辦「龍騰41同學會」，當年導師莊秀宗（前排右二）記憶力佳，還能叫出不少同學的名字。圖／校方提供
高雄路竹國小第31屆畢業校友重返校園舉辦「龍騰41同學會」，當年導師莊秀宗（前排右二）記憶力佳，還能叫出不少同學的名字。圖／校方提供

捐款 校園 返校

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