畢業41年再重逢 高雄路竹國小99歲導師竟能一一點名

高雄市路竹國小一群畢業41年的校友重返校園聚會，全班50人、來了30人，高齡99歲的六年級導師莊秀宗還能一一點名，場面溫馨。這群校友為感念母校栽培，集資10萬元給母校當校務基金。

在路竹國小校友李長純號召下，第31屆六年仁班的畢業校友21日重返校園舉辦「龍騰41同學會」，不僅多達30人返校參加同學會，行動不便的導師莊秀宗也攜妻子一起返校。6年同窗情誼的學生在校園內回憶兒時，話匣子打開就停不了。

校長協會前理事長陳宗慶指出，這群校友畢業超過40年，在各領域發光發熱，齊聚一堂，機會相當難得。「有母校真好！」李長純說，感謝校方支持，提供優質場地與活動設計。